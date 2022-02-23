انتهت دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (1) مانشستر يونايتد.. بنفيكا (1) - (2) أياكس

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

أنتوني إيلانجا - أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

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أتليتكو مدريد X مانشستر يونايتد

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق87: العارضة تحرم جريزمان من هدف ثان لأتليتكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق82: تبديل خامس ليونايتد بمشاركة لينجارد بدلا من سانشو.

ق81: جووووووووووول إيلانجا يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة زاحفة بعد بينية جميلة من برونو فيرنانديز.

ق75: تبديلان لأتليتكو بمشاركة توماس ليمار وجريزمان بدلا من رينان لودي وجواو فيليكس.

ق75: تبديل رابع ليونايتد بمشاركة إيلانجا بدلا من راشفورد.

ق66: 3 تبديلات دفعة واحدة ليونايتد بمشاركة كل من بيساكا وماتيتش وتيليس بدلا من ليندلوف ولوك شو وبوجبا.

ق60: استحواذ من يونايتد واعتماد من أتليتكو على المرتدات لكن دون فاعلية تذكر من الفريقين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أتليتكو بهدف دون رد.

ق45: يا ربااااه سيمي فرسالجكو كاد يسجل هدفا ثانيا لأتليتكو لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

ق34: تسديدة رائعة من رينان لودي بعد مراوغته لليندلوف لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق15: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز ارتطمت بمدافعي أتليتكو وذهبت لركلة ركنية.

ق7: جووووول أوووول لأتليتكو من جواو فيليكس برأسية قوية.

انطلاق المباراة.

بنفيكا X أياكس

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق72: جووووووول التعااادل لبنفيكا عن طريق رومان يارميتشيوك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدفين لهدف.

ق29: جوووووووووووول هالير يصحح خطأه ويسجل الهدف الثاني لأياكس.

ق26: جووووووول التعااادل لبنفيكا عن طريق سيباسيتيان هالير بالخطأ في مرماه.

ق18: جووووووول أووول لأياكس من تاديتش.

انطلاق المباراة.

دوري أبطال أوزروبا ليلة الأبطال مانشستر يونايتد أتليتكو مدريد
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