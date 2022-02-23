انتهت دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (1) مانشستر يونايتد.. بنفيكا (1) - (2) أياكس
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:25
كتب : FilGoal
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أتليتكو مدريد X مانشستر يونايتد
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق87: العارضة تحرم جريزمان من هدف ثان لأتليتكو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق82: تبديل خامس ليونايتد بمشاركة لينجارد بدلا من سانشو.
ق81: جووووووووووول إيلانجا يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة زاحفة بعد بينية جميلة من برونو فيرنانديز.
ق75: تبديلان لأتليتكو بمشاركة توماس ليمار وجريزمان بدلا من رينان لودي وجواو فيليكس.
ق75: تبديل رابع ليونايتد بمشاركة إيلانجا بدلا من راشفورد.
ق66: 3 تبديلات دفعة واحدة ليونايتد بمشاركة كل من بيساكا وماتيتش وتيليس بدلا من ليندلوف ولوك شو وبوجبا.
ق60: استحواذ من يونايتد واعتماد من أتليتكو على المرتدات لكن دون فاعلية تذكر من الفريقين.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أتليتكو بهدف دون رد.
ق45: يا ربااااه سيمي فرسالجكو كاد يسجل هدفا ثانيا لأتليتكو لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.
ق34: تسديدة رائعة من رينان لودي بعد مراوغته لليندلوف لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.
ق15: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز ارتطمت بمدافعي أتليتكو وذهبت لركلة ركنية.
ق7: جووووول أوووول لأتليتكو من جواو فيليكس برأسية قوية.
انطلاق المباراة.
بنفيكا X أياكس
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ق72: جووووووول التعااادل لبنفيكا عن طريق رومان يارميتشيوك.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدفين لهدف.
ق29: جوووووووووووول هالير يصحح خطأه ويسجل الهدف الثاني لأياكس.
ق26: جووووووول التعااادل لبنفيكا عن طريق سيباسيتيان هالير بالخطأ في مرماه.
ق18: جووووووول أووول لأياكس من تاديتش.
انطلاق المباراة.