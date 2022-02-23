تشكيل دوري أبطال أوروبا - نونيز يقود هجوم بنفيكا.. وهالر أساسي مع أياكس
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:20
كتب : FilGoal
يستضيف بنفيكا فريق أياكس أمستردام في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقود داروين نونيز هجوم بنفيكا بينما سباستيان هالر أساسيا مع أياكس.
وجاء تشكيل بنفيكا كالآتي:
حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس
الدفاع: جيلبرتو - نيكلاس أوتاميندي - يان فيرتونخن - أليخاندرو جريمالدو
الوسط: رافا سيلفا - جوليان فيجل - عادل تاعرابت - إيفرتون سواريس
الهجوم: داروين نونيز - جونكالو راموس
بينما تشكيل أياكس كالآتي:
حراسة المرمى: ريمكو باسافيير
الدفاع: نصير مزراوي - يوريان تيمبر - ليساندرو مارتينيز - دالي بليند
الوسط: إيدسون الفاريز - ستيفين بيرجيس - ريان جرافنبرخ - أنتوني
الهجوم: سباستيان هالر - دوسان تاديتش
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (1) مانشستر يونايتد.. بنفيكا (1) - (2) أياكس تشكيل دوري أبطال أوروبا – يونايتد بالقوة الضاربة.. وجواو فيليكس يقود أتليتكو اختبر معلوماتك عن تاريخ رونالدو أمام أتليتكو مدريد أليجري: أفضل رؤية يوفنتوس يفوز لكن بشكل أقل جمالا.. إنها مسألة ذوق توخيل: حميت لوكاكو بعدم إشراكه.. وهناك 9 لاعبين آخرين لم يلعبوا سكاي: إصابة ماكيني بكسر في مشط القدم الثاني والثالث من قدمه اليسرى مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2022 - الدوري المصري وليفربول.. ومواجهة خاصة لرونالدو في دوري الأبطال مؤتمر سيميوني: الذهاب بعيدا في دوري الأبطال؟ أعيش يوما تلو الآخر