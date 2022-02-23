تشكيل دوري أبطال أوروبا - نونيز يقود هجوم بنفيكا.. وهالر أساسي مع أياكس

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

لاعبو بنفيكا يحتفلون بهدف جيلبيرتو في دينامو كييف

يستضيف بنفيكا فريق أياكس أمستردام في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقود داروين نونيز هجوم بنفيكا بينما سباستيان هالر أساسيا مع أياكس.

وجاء تشكيل بنفيكا كالآتي:

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حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

الدفاع: جيلبرتو - نيكلاس أوتاميندي - يان فيرتونخن - أليخاندرو جريمالدو

الوسط: رافا سيلفا - جوليان فيجل - عادل تاعرابت - إيفرتون سواريس

الهجوم: داروين نونيز - جونكالو راموس

بينما تشكيل أياكس كالآتي:

حراسة المرمى: ريمكو باسافيير

الدفاع: نصير مزراوي - يوريان تيمبر - ليساندرو مارتينيز - دالي بليند

الوسط: إيدسون الفاريز - ستيفين بيرجيس - ريان جرافنبرخ - أنتوني

الهجوم: سباستيان هالر - دوسان تاديتش

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