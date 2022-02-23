تشكيل دوري أبطال أوروبا – يونايتد بالقوة الضاربة.. وجواو فيليكس يقود أتليتكو

أعلن رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء أتليتكو مدريد اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل يونايتد ضيفا على أتليتكو لملاقاته في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران

في الوسط: لوك شو- بول بوجبا- فريد- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- كريستيانو رونالدو- سانشو

فيما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في الدفاع: رينان لودي- رينيلدو- راؤول خيمينيز- ستيفان سافيتش- سيمي فرسالجكو

في الوسط: جيوفري كوندوجبيا- هيكتور هيريرا- ماركوس يورينتي

في الهجوم: جواو فيليكس- آنخيل كوريا