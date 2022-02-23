نقل مباراة سموحة وغزل المحلة إلى برج العرب

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

أعلنت رابطة الأندية المصرية نقل مباراة سموحة أمام غزل المحلة إلى ملعب برج العرب.

ويستضيف سموحة فريق غزل المحلة في الخامسة والنصف من مساء الأحد المقبل.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

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وأعلنت رابطة الأندية عن طريق عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات في بيانها الموافقة على نقل مباراة سموحة وغزل المحلة إلى استاد برج العرب في الخامسة والنصف مساء.

ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بعد خوض عشر مباريات.

أما غزل المحلة ففي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة من عشر مباريات أيضا.

وكان سموحة قد تعادل في مباراته الأخيرة سلبيا بدون أهداف أمام المقاولون العرب.

بينما غزل المحلة تعادل بنفس النتيجة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة.

الدوري المصري سموحة غزل المحلة
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