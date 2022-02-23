مؤتمر تشافي: هذا سبب عودة ديمبيلي للعب.. مارادونا مرجع للجميع ولكن ميسي غير التاريخ

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وعثمان ديمبيلي

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بعثمان ديبميلي لاعب الفريق مؤكدا أن سلوكه واحترافيته حتى مع عدم استدعاؤه للعب هي سبب عودته للمشاركة في المباريات مجددا.

ويستعد برشلونة لملاقاة نابولي غدا الخميس في إياب دور الـ16 الأول من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا في إسبانيا بهدف لمثله.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "ديمبيلي محترف رائع وأنا سعيد به، حتى عندما لم يتم استدعاؤه كان محترفا مثاليا فهو يعتني بمثله ويتدرب جيدا لهذا السبب قررنا يمكنه اللعب".

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وينتهي تعاقد اللاعب الفرنسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري وتم الإعلان في وقت سابق برحيله بعد نهايته.

وعن خوض المباراة غدا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا الأيقونة الأرجنتينية ولاعب الفريقين سابقا قال: "إنه حافز إضافي وفخر أن نلعب في ذلك الملعب".

وتابع "إنه لاعب مرجع للجميع ولكن إن لم يظهر ميسي فكنا سوف نتحدث عن أفضل لاعب في التاريخ".

وعن ملاقاة نابولي قال: "نريد السيطرة على الكرة فالأمر لن يكون سهلا فهو فريق بدني وستكون معركة لمن يسيطر على الكرة فهو فريق أشبه بفرق دوري أبطال أوروبا".

برشلونة تشافي نابولي
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