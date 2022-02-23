مؤتمر تير شتيجن: برشلونة يتقدم للأمام مع تشافي.. علينا أن نعاني لنفوز على نابولي

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - برشلونة

يرى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أن فريقه يسير للأمام ويخطو خطوات جيدة مع مدربه تشافي هيرنانديز.

ويستعد برشلونة لملاقاة نابولي غدا الخميس في إياب دور الـ16 الأول من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا في إسبانيا بهدف لمثله.

وتحدث تير شتيجن في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "الناس يقولون الكثير من الأشياء ولكن الكل يعرف إنني لو كنت سيئا لما كنت سأتواجد في الملعب".

أخبار متعلقة
مؤتمر أرتيتا: المنافسة على المربع الذهبي ستستمر لنهاية الموسم.. وولفرهامبتون يستطيع التواجد فيه رئيس سيلتا فيجو لـ في الجول: نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو.. وأتمنى صعود منافسنا الأزلي أليجري: أفضل رؤية يوفنتوس يفوز لكن بشكل أقل جمالا.. إنها مسألة ذوق

وتابع "أعتقد أننا نسير جيدا مع تشافي ونلعب بشكل أفضل ولدينا أسلوب واضح ونخطو للأمام ولدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين يتعلمون ولا يوجد لدينا هامش للخطأ".

وعن أخطائه قال: "أخطئ أحيانا ولكن هذه هي كرة القدم وأنا أتدرب لتقديم كل ما لدي في المباريات".

أما عن نابولي قال: "نتحدث عن أحد أفضل الفرق في أوروبا ولديهم العديد من اللاعبين المميزين ولكن لا توجد مباراة سهلة في الدوري الإسباني أو في الدوري الأوروبي".

وشدد "علينا أن نعاني ونقدم أفضل ما لدينا للفوز ولكننا نعمل بشكل جيد".

وعن حال الوصول لركلات الترجيح قال: "سأحاول إيقاف كل شيء وسأكون مستعدا لأي شيء قد يحدث".

وأعرب تير شتيجن عن أمنيته في بقاء عثمان ديمبيلي مع الفريق رغم الإعلان سابقا عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وقال: "أعتقد أن عقده مستمر لنهاية الموسم لكننا نريد كفريق أن يشارك معانا فهو لديه الكثير من الجودة ونريد الاستفادة منه".

برشلونة نابولي تير شتيجن
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – صلاح وماني يقودان الهجوم أمام ليدز.. وعودة أرنولد مؤتمر تشافي: هذا سبب عودة ديمبيلي للعب.. مارادونا مرجع للجميع ولكن ميسي غير التاريخ مؤتمر أرتيتا: المنافسة على المربع الذهبي ستستمر لنهاية الموسم.. وولفرهامبتون يستطيع التواجد فيه رئيس سيلتا فيجو لـ في الجول: نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو.. وأتمنى صعود منافسنا الأزلي اختبر معلوماتك عن تاريخ رونالدو أمام أتليتكو مدريد تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة رئيس الدوري الأمريكي يرد على نيمار: لا نريد جلب أسماء كبيرة لأنهم قرروا الاعتزال لدينا تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد أرتيتا
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول – صلاح وماني يقودان الهجوم أمام ليدز.. وعودة أرنولد 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نقل مباراة سموحة وغزل المحلة إلى برج العرب 13 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر تشافي: هذا سبب عودة ديمبيلي للعب.. مارادونا مرجع للجميع ولكن ميسي غير التاريخ 24 دقيقة | أوروبا
مؤتمر تير شتيجن: برشلونة يتقدم للأمام مع تشافي.. علينا أن نعاني لنفوز على نابولي 47 دقيقة | أوروبا
مؤتمر أرتيتا: المنافسة على المربع الذهبي ستستمر لنهاية الموسم.. وولفرهامبتون يستطيع التواجد فيه 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال السوداني يرفض شروط حضور جماهير مواجهة المريخ المقامة في مصر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس سيلتا فيجو لـ في الجول: نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو.. وأتمنى صعود منافسنا الأزلي ساعة | الدوري الإسباني
الخسارة الأولى لـ حمد إبراهيم.. الجونة يفوز على الإسماعيلي ويعمق جراحه في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك