رئيس سيلتا فيجو لـ في الجول: نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو.. وأتمنى صعود منافسنا الأزلي

أشاد كارلوس مورينو رئيس سيلتا فيجو بفترة أحمد حسام ميدو في الفريق مشددا على ذكريات مذهلة.

وتمنى رئيس سيلتا فيجو تأهل ديبورتيفو لاكورونيا المنافس الأزلي لفريقه إلى الدوري الممتاز.

هل تكرار تجربة ميدو التعاقد مع لاعب مصري قد يزيد من شعبية سيلتا فيجو في شمال إفريقيا؟

وبسؤاله عن إمكانية ضم لاعب مصري لزيادة شعبية الفريق في شمال إفريقيا لتكرار تجربة ميدو قال مورينو: "لا نستبعد أبدًا التعاقد مع لاعب من أي جنسية".

وأضاف رئيس سيلتا فيجو في رده على سؤال FilGoal.com خلال مؤتمر صحفي افتراضي نظمّته LaLiga "نبحث عن لاعبين مميزين نعتقد أنهم قادرين على التواجد معنا ويستطيعون تحسين الفريق بغض النظر عن جنسياتهم".

وعن فترة ميدو في النادي شدد كارلوس مورينو "نحن في سيلتا فيجو نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو، مذهلة، ليست جيدة فقط، بل مذهلة".

ولعب ميدو مع سيلتا فيجو لمدة ستة أشهر بداية من يناير وحتى نهاية يونيو عام 2003 معارا من فريق أياكس.

وتابع رئيس سيلتا فيجو "نتطرق بشكل دائم لاسم ميدو خلال أحاديثنا عن الماضي، لأنه كان لاعبًا رائعًا، لكنه كان أيضًا شخصًا لطيفًا للغاية، وزميل مميز لكل اللاعبين".

وشدد كارلوس مورينو "ميدو سيظل حاضرًا دائمًا في ذكرياتنا".

وبسؤاله عن موقفه من خصمهم الأزلي ديبورتيفو لاكورونيا والذي ينافس حاليًا في نفس الدرجة مع سيلتا فيجو (ب) في الدرجة الثالثة أوضح "بالطبع، سنكون سعداء جدًا بتنافس ديبورتيفو معنا، تجمعنا ندية هائلة، بين الجماهير".

وتابع رئيس سيلتا فيجو "لكن يجب أن نفكر في الصالح العام لمنطقتنا جاليثيا، وأن نفكر في المتعة التي يعيشها الناس عندما نتواجه معًا".

واختتم كارلوس مورينو تصريحاته "أريد أن يكون ديبورتيفو معًا دائمًا وأبدًا في القسم الأول، وكما نمزح دائمًا ونقول: أن يكون في مركز أقل مننا، لكن معنا دائمًا في نفس القسم الأول، وأن يقاتل وينافس للتواجد في قمة كرة القدم الاحترافية"