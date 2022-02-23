الخسارة الأولى لـ حمد إبراهيم.. الجونة يفوز على الإسماعيلي ويعمق جراحه في الدوري

حقق فريق الجونة الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ10 من الدوري المصري، التي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

وخسر الإسماعيلي أولى مبارياته تحت قيادة حمد إبراهيم، المدير الفني الجديد للفريق الذي تولى المهمة قبل يومين خلفا للأرجنتيني خوان براون.

ونجح الجونة في حصد النقطة رقم 14 وارتقى إلى المركز السابع، وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3 في المركز الـ17 وقبل الأخير بالتساوي مع إيسترن كومباني الأخير.

وتعد الهزيمة هي السابعة للإسماعيلي في الدوري الذي فشل في تحقيق أي فوز في المسابقة حتى الآن.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين ولم تظهر خلاله أي فرص حقيقية على المرمى.

وفي الشوط الثاني اندفع الإسماعيلي للهجوم في محاولة لإحراز الهدف الأول.

وحصل الدراويش على ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد عرقلة أحمد مصطفى من قبل دفاع الجونة.

لكن الحكم محمود البنا عاد لمراجعة اللعبة في الفيديو، وقرر إلغاء ركلة الجزاء لعدم وجود مخالفة.

ورد الجونة ومن هجمة مرتدة نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 61 عن طريق المهاجم خالد قمر بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة بطريقة رائعة في شباك عمر رضوان.

وحاول الإسماعيلي في الدقائق المتبقية إحراز هدف التعادل ولكن لم تنجح محاولاته أمام دفاع وحارس الجونة.

ويلعب الإسماعيلي في المباراة المقبلة ضد مصر للمقاصة، بينما يلتقي الجونة مع نظيره البنك الأهلي.