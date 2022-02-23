سويلم: من الطبيعي مجاملة الأندية الشعبية.. ولا أعتقد وجود تزوير في قضية كهربا

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمدير التنفيذي الأسبق لاتحاد الكرة إنه من الطبيعي حدوث مجاملات للأندية الشعبية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

وتحدث ثروت سويلم عبر إذاعة "ميجا إف إم" اليوم الثلاثاء ردا على كونه شخص مجامل قائلا: "لم أجامل في أي شيء في اللوائح لأنني كنت حريص على احترام نفسي و"محدش يمسك عليا حاجة" بدليل أنه حينما واجه نادي الداخلية أزمة تتعلق بالصعود والهبوط وهذه وزارتي الأصلية لم أتدخل".

وواصل "جاملت في زيادة عدد جماهير أو تذاكر مباريات كنت أجامل كل الأندية".

وتابع "أجامل بلدي محافظة الشرقية من حيث توزيع تذاكر المباريات لكن استحالة أن هذه المجاملة على حساب عدم حضور أشخاص آخرين".

وواصل "كنت أجامل لو الحضور 50 شخص أجامل في 5 تذاكر بعيدا عن الحق المكتسب للجماهير، لو طلب مني إبراهيم فايق أو سيف زاهر أجاملهم، حتى المسؤولين عن ركن السيارات خارج اتحاد الكرة كنت أعطيهم تذاكر لأهله وهذا بعيدا عن الحصة المقررة من وزارة الداخلية وهذا من حصتنا نحن".

وعن عمل حسابات للأهلي والزمالك قال: "الوضع الطبيعي لازم تعمل مجاملات أو حسابات للأهلي نادي القرن والوضع الطبيعي في وجود المستشار رئيس للنادي تعمل حسابات في التعامل معه".

وبسؤاله هل معنى الحسابات أن الأمور لا تدار وفقا للوائح أجاب "لم يكن هناك مجاملة على حساب اللوائح، لو طلب أي ناد حكم أجنبي أو شيء، لكن عندما طلب مرتضى منصور حكاما أجانب في 4 مباريات في دوري 2019 رفضت وقلت المباريات ستقام بحكام مصريين ولقاء والأهلي وبيراميدز سيقام بحكام بمصريين".

وأكمل "يجب أن تعمل حساب للأهلي والزمالك، والإسماعيلي بجماهيره، الأندية الشعبية لها حسابات في التعامل".

تنفيذ طلبات كيروش

وعن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر والتأهل لكأس العالم 2022 قال: "حتى لو هناك سلبيات فكل شيء مؤجل بعد مباراتي السنغال كل شيء يريده كيروش سيتم تنفيذه فهدف الجميع هو التأهل لكأس العالم".

وأكمل "وجود 60 ألف متفرج في مباراة السنغال طبيعي نحن أفضل دولة واجهت فيروس كورونا وباحترافية كبيرة هذا الرقم في الحضور عادي جدا".

وشدد "شعرت أننا سنصل كأس العالم بعد الخسارة في نهائي بطولة أمم إفريقيا أمام السنغال".

عن عامر حسين وأحمد مجاهد

وعن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة الحالي قال: "عامر حسين يتعرض لانتقادات كثيرة لكنه منذ معرفتي به لم يستفد بأي شيء أكثر شخص في اتحاد الكرة يقدم ولا يأخذ أي شيء في المقابل".

أما عن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق قال: "أحمد مجاهد موسوعة في اللوائح ونتفق أو نختلف معه هو يعرف كل شيء عن اللوائح لا يوجد شخص مثله".

وأضاف "مجاهد يجب أن يحصل على حقه لأنه أفضل من يدير الاتحاد لولا العناد لكانت فترته هي الأفضل لأنه يحفظ كل شيء عن اتحاد الكرة ولا يجب أن يكون رئيس الاتحاد من خارجه يجب أن يكون شخص عاش فيه ويعرف دهاليزه جيدا".

أزمة عقد كهربا

وبسؤاله عن أزمة عقد محمود عبد المنعم "كهربا" وهل هو سليم أم لا أجاب "لا يوجد شيء ينفذ في اتحاد الكرة به مخالفة صريحة تُمسك على حد، هما شطار".

وأكمل ثروت سويلم "يعني لو فيه واحد وأنا معرفش حد بالكلام ده بس لو حد مستفيد من هذا الموضوع فهيعمله باحترافية وميكونش فيه حاجة غلط".

وشدد "القيد والسيستم موضوع متعرفش تخالف فيه".

وأتم "كنت موجود وقت أزمة كهربا في اتحاد الكرة، ووليد العطار كان رئيس شؤون اللاعبين هو محترف لن يخطئ أسمع عن التزوير ولكن حقيقي لا أعتقد حدوث ذلك".