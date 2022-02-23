الاتحاد السكندري يعلن استضافة برج العرب لمبارياته في الدوري حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الاتحاد السكندري استضافة استاد برج العرب، لمباريات الفريق في الدوري، حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي بشكل رسمي بصفحته على فيسبوك: "رسميا إقامة مباريات نادى الاتحاد السكندري باستاد الجيش ببرج العرب بدلا من إقامتها باستاد الإسكندرية اعتبارا من المباراة القادمة أمام نادى طلائع الجيش يوم الاثنين 28 فبراير 2022".

ولم يحقق الاتحاد السكندري سوى انتصارين من أصل 6 مباريات لعبها على استاد الإسكندرية هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في الدوري بـ 13 نقطة.

وحقق الاتحاد السكندري 3 انتصارات، و4 تعادلات، و3 خسائر، في الدوري.