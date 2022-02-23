انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) الجونة.. خسارة جديدة للأصفر

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباراة الإسماعيلي والجونة في الجولة العاشرة من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

--

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الجونة

ق 61: جوووول خالد قمر والأول للجونة

ق 54: إلغاء ركلة الجزاء

ق 51: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة أحمد مصطفى

انطلاق المباراة