المصري يتعادل مع إيسترن كومباني ويحرمه من فوزه الأول في الدوري

فشل إيسترن كومباني في تحقيق فوزه الأول في الدوري بعد التعادل مع إيسترن كومباني بهدفين لكل فريق على ملعب برج العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

بذلك التعادل ارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 15 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد إيسترن كومباني الذي فشل في تحقيق فوزه الأول إلى النقطة الثالثة في المركز الـ 18.

وفشل المصري في الفوز على إيسترن كومباني للمرة الأولى منذ صعوده، إذ أن الفريقين قد تقابلا من قبل في كأس الرابطة المصرية وانتهت المباراة بفوز إيسترن كومباني.

التشكيل

بدأ علاء عبد العال المباراة بأحمد أمين أوفا وفراس بن عيفية في خط الهجوم، بينما بدأ معين الشعباني مدرب المصري بخماسي في خط الدفاع.

خماسي دفاعي وتغييرات عديدة لـ المصري ، وأوفا وعيفيه يقودان إيسترن كومباني ⚽️🌟#في_الدوري pic.twitter.com/YP4BFsMpmW — FilGoal (@FilGoal) February 23, 2022

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل هادئ مع سيطرة نسبية من المصري على مجريات اللقاء ولكن بدون هجمات خطيرة على مرمى أحمد دعدور.

وفي الدقيقة الـ 18 تقدم أوستن أموتو للمصري من ركلة حرة مباشرة نفذها حجاج عويس على رأس أحمد شوشة الذي مررى الكرة لأموتو القادم من الخلف ليسدد في المرمى.

وأثناء فترة من سيطرة المصري ارتكب إسلام صلاح خطأ داخل منطقة الجزاء ضد أحمد أمين أوفا ليعود الحكم لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لإيسترن كومباني.

ونفذ أحمد متعب ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس عصام ثروت ليسجل هدف التعادل لإيسترن كومباني في الدقيقة الـ 27.

واستمر إيسترن في التفوق والاستحواذ على الكرة حتى نهاية الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني تقدم إيسترن كومباني مبكرا في الدقيقة الـ 52 بالهدف الثاني عن طريق أوفا الذي تلقى تمريرة رائعة من فراس بن عيفية ليمر من عصام ثروت بشكل جميل ويضع الكرة في الشباك.

وبعد دقيقتين أجرى معين الشعباني مدرب المصري 3 تغييرات دفعة واحدة بدخول محمد جريندو، وأحمد حمودي وإلياس الجلاصي.

وجاء الحل من البدلاء سريعا جدا بعد دقيقة واحدة بعد من اللمسة الأولى انطلاقة من أحمد حمودي على الجهة اليسرى ليرسل عرضية داخل منطقة الجزاء لجريندو الذي سدد الكرة بشكل رائع ليسجل هدف التعادل للمصري

وكاد المصري أن يضيف الهدف الثالث عن طريق أوستن أموتو الذي انفرد بعد تبادل للكرة مع أحمد حمودي ولكن أموتو لم يستغل الانفراد بشكل جيد ليسدد خارج المرمى.

وفي الدقيقة الـ 73 اقترب المصري مرة أخرى من الهدف الثالث عن طريق محمد عنتر الذي استلم عرضية رائعة من إيزي إيميكا مرت من الجميع ليسدد الكرة وترتد من القائم الأيسر.

وكاد فراس بن عيفية أن يستغل خطأ إسلام صلاح في الارتداد لينفرد بالمرمى في الدقيقة الـ 85 ويمر مرة أخرى من عصام ثروت ويسدد ولكن إسلام صلاح عاد وليصحح الخطأ ويخرج الكرة من على خط المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 91 طرد معين الشعباني مدرب المصري بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاعتراض.