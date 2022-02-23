تشكيل الدوري - فرناندو في هجوم الإسماعيلي بظهور حمد إبراهيم الأول.. وراندييانانتيناينا يقود الجونة

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 16:45

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الأول بقيادة حمد إبراهيم

يبدأ الأرجنتيني دييجو فرناندو في هجوم الإسماعيلي ويقود الملغاشي أرنو راندييانانتيناينا هجوم الجونة، لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويستهل حمد إبراهيم لقاءه الأول على رأس القيادة الفنية للإسماعيلي بعدما تولى المسؤولية خلفا للأرجنتيني خوان بروان.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

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حراسة المرمي: عمر رضوان.

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل.

أمامهما: عبد الرحمن مجدي - أحمد مصطفي - أحمد مدبولي.

الهجوم: دييجو فرناندو.

وجاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب - عمرو طارق – آلان كيامبادي

الوسط:– نور السيد –– سيف الدين العجوز

أمامهما: محمود الشبراوي - إسلام عبد النعيم – إسلام محارب

الهجوم: أرنو راندييانانتيناينا

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز.

الإسماعيلي الجونة تشكيل الدوري
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