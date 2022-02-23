اختبر معلوماتك عن تاريخ رونالدو أمام أتليتكو مدريد
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 15:44
كتب : FilGoal
يستعد كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
اختبر معلوماتك عن تاريخ رونالدو أمام أتليتكو مدريد وشارك النتيجة مع أصدقائك.
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