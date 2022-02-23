اختبر معلوماتك عن تاريخ رونالدو أمام أتليتكو مدريد

يستعد كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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