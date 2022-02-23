اختبر معلوماتك عن تاريخ رونالدو أمام أتليتكو مدريد

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يستعد كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

اختبر معلوماتك عن تاريخ رونالدو أمام أتليتكو مدريد وشارك النتيجة مع أصدقائك.

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رونالدو أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا
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