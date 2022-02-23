خبر في الجول - كاف يقبل استئناف المغرب على إيقاف بوفال وشاكلا

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 15:38

كتب : محمد عبد العظيم

فرحة منتخب المغرب بالهدف ضد مصر - أمم إفريقيا

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على استئناف الاتحاد المغربي بخصوص إيقاف الثنائي سفيان بوفال وسفيان شاكلا.

وأوقف كاف الثنائي لمباراتين بعد أحداث مباراة مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن كاف واقف على الاستئناف.

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ويمكن للثنائي المشاركة أمام الكونغو الديموقراطية في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية يومي 26 و29 مارس لحسم التأهل لكأس العالم.

ويسعى منتخب المغرب للوصول لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

المغرب تصفيات كأس العالم
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