خبر في الجول - كاف يقبل استئناف المغرب على إيقاف بوفال وشاكلا
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 15:38
كتب : محمد عبد العظيم
وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على استئناف الاتحاد المغربي بخصوص إيقاف الثنائي سفيان بوفال وسفيان شاكلا.
وأوقف كاف الثنائي لمباراتين بعد أحداث مباراة مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.
وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن كاف واقف على الاستئناف.
ويمكن للثنائي المشاركة أمام الكونغو الديموقراطية في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
ويلعب منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية يومي 26 و29 مارس لحسم التأهل لكأس العالم.
ويسعى منتخب المغرب للوصول لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.
نرشح لكم
الاتحاد الجزائري يتضامن مع يوسف بلايلي بعد الهتافات العنصرية بسبب الأزمة المالية.. شباب بلوزداد يتكفل بمصاريف سفر وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا بعد الفوز على الأهلي بـ 8 أهداف.. السد يتوج بالدوري القطري بعد 10 مباريات فقط.. فيلموتس يرحل عن تدريب الرجاء منتخب السعودية للكرة النسائية يفتتح تاريخه الدولي بالفوز على سيشل بسبب مباراة الأهلي.. فيفا يوقف ثنائي الهلال السعودي الهلال يتمسك بقضيته أمام المحكمة الرياضية بشأن مباراة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - بعد الخسارة من الرجاء.. وفاق سطيف يعلن إيقاف ثنائي الفريق