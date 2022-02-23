أحمد سمير فرج: أقاتل لعودة الإسماعيلي لمساره الطبيعي كمنافس وحاصد للألقاب

شدد أحمد سمير فرج مدرب فريق الإسماعيلي الجديد على أنه سيقاتل من أجل عودة الفريق لمساره الطبيعي كمنافس على الألقاب.

وانضم أحمد سمير فرج لصفوف الجهاز الفني الجديد تحت قيادة حمد إبراهيم في المهمة الأول له على الصعيد التدريبي.

وقال أحمد سمير فرج لموقع النادي: "أقاتل من أجل أن أكون سببا في عودة الفريق لمساره الطبيعي كمنافس وحاصد للألقاب ولإسعاد جماهيرنا".

وتابع "أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني علي تلك الثقة وأتمني من الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن الجماهير التي نعلم مدى حبها وعشقها للنادي الإسماعيلي والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية على مستوى القارة".

وأضاف "أشكر كثيرا أشرف خضر ومحمد حمص على ما قدماه من جهودا كبيرة تجاه الفريق ".

وأتم "الفترة الحالية تحتاج لمزيد من التكاتف والدعم من أجل الخروج من تلك المرحلة الصعبة".

ويلعب الإسماعيلي مع الجونة اليوم الأربعاء على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري

وسبق أن عمل حمد إبراهيم مدربا مساعدا رفقة إيهاب جلال في مصر للمقاصة والإسماعيلي وبيراميدز.

وأعلن الإسماعيلي رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون، مع تولي أشرف خضر ومحمد حمص قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة.

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.