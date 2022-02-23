تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

حددت رابطة الدوري الإسباني موعد كلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 30 مارس المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى ريال مدريد للفوز في الكلاسيكو للمرة السادسة على التوالي في الكلاسيكو الذي سيقام على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

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وستكون مواجهة الكلاسيكو المقبلة هي الأولى لـ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في بطولة الدوري بعد لقاء نصف نهائي السوبر الإسبانيو الذي انتهى لصالح ريال مدريد 3-2.

ويعود آخر فوز لبرشلونة إلى 2 مارس 2019 عندما فاز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

بينما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

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