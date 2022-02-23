تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة

حددت رابطة الدوري الإسباني موعد كلاسيكو الدور الثاني بين برشلونة وريال مدريد.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 30 مارس المقبل في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى ريال مدريد للفوز في الكلاسيكو للمرة السادسة على التوالي في الكلاسيكو الذي سيقام على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وستكون مواجهة الكلاسيكو المقبلة هي الأولى لـ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في بطولة الدوري بعد لقاء نصف نهائي السوبر الإسبانيو الذي انتهى لصالح ريال مدريد 3-2.

ويعود آخر فوز لبرشلونة إلى 2 مارس 2019 عندما فاز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

بينما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.