انتهت في الدوري - إيسترن كومباني (2)-(2) المصري.. نهاية اللقاء بالتعادل

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بالهدف في مازيمبي

يقدم كلم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني والمصري على ملعب برج العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ق. 91 طرد معين الشعباني للاعتراض.

ق. 86 تصويبة يتصدى لها عصام ثروت إلى ركنية.

ق. 85 إسلام صلاح ينقذ من على خط المرمى.

ق. 81 كريم العراقي يشارك بدلا من أسامة الجزار.

ق. 73 القائم يمنع الثالث. عرضية من إيميكا تمر من الجميع ويتسلمها عنتر داخل الست ياردات ويسدد في القائم الأيمن.

ق. 61 أوووه انفراد ضائع. تبادل رائع للكرة بين أموتو وحمودي وبينية من حمودي إلى أموتو الذي انفرد وسدد بجانب القائم.

ق. 55 جوووول التعااادل. عرضية من حمودي يقابلها جريندو بهدف في المرمى من أول لمسة.

ق. 54 أحمد حمودي، وجريندو، وإلياس الجلاصي يشاركون بدلا من حجاج عويس، ومصطفى أيمن، وعموري.

ق52. جوووول رائع لإيسترن كومباني عن طريق أحمد أمين أوفا الذي مر من عصام ثروت بشكل جميل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. جووووول التعادل لإيسترن كومباني عن طريق أحمد متعب من ركلة جزاء

ق25. ركلة جزااء لإيسترن كومباني بعد عركلة من إسلام صلاح لأحمد أمين أوفا

ق18. جوووووول أول للمصري عن طريق أوستن أموتو بعد تمريرة رأسية من أحمد شوشة

بداية المباراة

تأخر انطلاق المباراة بسبب إلزام الحكم لأحمد دعور بتغيير قميصه بسبب تشابهه مع قميص المصري

المصري،إيسترن كومباني، الدوري المصري
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