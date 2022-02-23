تشكيل الدوري - خماسي دفاعي وتغييرات عديدة لـ المصري.. وأوفا وعيفيه يقودان إيسترن كومباني

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بالهدف في مازيمبي

يبدأ المصري بخماسي في الدفاع وتغييرات عديدة في تشكيله أمام إيسترن كومباني في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأجرى التونسي معين الشعباني تغييرات في تشكيل الفريق لإراحته قبل خوض مواجهة الجولة الثالثة في الكونفدرالية ضد أوتوهو.

وجاء تشكيل المصري:

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حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أسامة الجزار – أحمد شوشة – إسلام صلاح – أحمد علاء –مصطفى أيمن

الوسط: حسن علي - حجاج عويس – إيزي إيميكا - عموري

الهجوم: أوستن أموتو

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق البورسعيدي: أحمد مسعود – محمود جريندو – إلياس الجلاسي – أحمد شديد – عمرو موسى – حسين رجب – كريم العراقي – محمد عنتر – أحمد حمودي.

فيما جاء تشكيل إيسترن كومباني:

حراسة المرمى: أحمد علي

الدفاع: أحمد جودة – خالد مصطفى – كمال أبو الفتوح – الحسيني طه

الوسط: أحمد متعب – محمد ناصر مودي – عبد العزيز موسى – عماد ميهوب

الهجوم: أحمد أمين أوفا – فراس بن عيفيه

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد بوسكا – أحمد تمساح – أحمد داهش – صابر أشرف – حمزة أحمد – حسام حسن – أيت مالك – يوسف مجدي عبد الغني – عمر أحمد فاروق.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.

ويتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد نقطتين من 9 مباريات ودون فوز.

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