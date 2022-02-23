رئيس الدوري الأمريكي يرد على نيمار: لا نريد جلب أسماء كبيرة لأنهم قرروا الاعتزال لدينا

رد دون جاربر رئيس الدوري الأمريكي على تصريحات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بشأن اللعب والاعتزال في الدوري الأمريكي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

وقال مهاجم برشلونة السابق في حوار مع رونالدو أيقونة البرازيل عبر يوتيوب:"أود اللعب في أمريكا، أود اللعب هناك موسما على الأقل".

وأضاف "لماذا؟ أولا، موسمهم أقصر، سأحصل على إجازة 3 أشهر".

وقال دون جاربر في حديث مع الصحفيين: "لا نريد جلب أسماء كبيرة لتنهي مسيرتها في الدوري الأمريكي لأنهم قرروا الاعتزال في المسابقة".

وأضاف "نريد أن نضم لاعبين شباب في مراحل مبكرة أو في أبرز فترات مسيرتهم ومن ثم يصبح الدوري الأمريكي هو ما يختارونه".

وأكمل "لدينا لاعبين يأتون في عمر الـ 30، لكن لا أظن أن هذا السن هو الذي يعني أنك لاعب في الدوري الأمريكي".

وأشار لانتقال زلاتان إبراهيموفيتش للوس أنجلوس جالاكسي قبل عودة لميلان في 2019: "لا أحد قال إنه يود الاعتزال في إيطاليا".

وأتم عن كون الدوري الأمريكي ضمن أكثر 5 دوريات صرفا على التعاقدات على مستوى العالم: "نحن مثل باقي الدوريات، نتعاقد ونبيع اللاعبين، الأمر واضح، هناك طلب عالمي على اللاعبين الشباب في الدوري الأمريكي".

ويحتاج نيمار (30 عاما) لتسجيل 8 أهداف ليصبح أكثر من أحرز أهدافا في تاريخ سيليساو.

نجم سانتوس السابق يحتل الوصافة حاليا برصيد 70 هدفا، خلفا الأسطورة بيليه (77 هدفا).