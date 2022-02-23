عودة بيكيه واستمرار غياب ديباي عن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة نابولي في إياب الدور الفاصل المؤهل لدور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في إيطاليا.

وكان برشلونة قد تعادل بهدف لكل فريق مع نابولي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو.

وشهدت القائمة عودة جيرارد بيكيه للظهور مرة أخرى بعد غيابه عن مباراة فالنسيا بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام إسبانيول، كما شهدت القائمة استمرار غياب ممفيس ديباي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: مارك أندري تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا - إريك جارسيا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - عثمان ديمبيلي - بيدري - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس - جافي

الهجوم: أداما تراوري - مارتن برايثوايت - لوك دي يونج - فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج