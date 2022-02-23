موندو: برشلونة واثق في ضم أزبيليكويتا على الرغم من حق تشيلي في الاحتفاظ به

لن يكون التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي مهمة سهلة لبرشلونة وفقا صحفية موندو ديبورتيفو بسبب إمكانية استمراره مع ناديه الحالي في الموسم المقبل.

وفقا للصحيفة فإن هناك بند في عقد أزبيليكويتا مع تشيلسي يمنح الحق للنادي الإنجليزي في تمديد تعاقده لموسم إضافي حال رغبته في ذلك.

الظهير الأيمن الإسباني صاحب الـ 32 عاما ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني في حال لم يمدد تعاقده مع تشيلسي قبل يوم 30 يونيو المقبل.

أزبيليكويتا هو أحد رغبات إدارة برشلونة لتحسين خط الدفاع في الموسم المقبل خصوصا مع إجادته اللعب في مركز قبل الدفاع أو كظهير على أي طرف.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن برشلونة لم يتوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب حتى الآن ولم يغلق الصفقة بشكل نهائي بسبب تمتع تشيلسي بحق الاحتفاظ باللاعب ولكن إدارة الفريق الإسباني لديها ثقة كاملة في حسم رغبة اللاعب للانضمام إلى الفريق، والوضع الحالي يتمثل في محاولة برشلونة واللاعب بإقناع تشيلسي بعد تمديد التعاقد.

أزبليكويتا يريد أن يعيش تحديا جديدا في مسيرته وهو مساعدة برشلونة على العودة إلى الأضواء بعد 10 أعوام قضاها مع النادي الإنجليزي وصنع فيها اسما كبيرا لنفسه.

اللاعب الإسباني شارك منذ بداية الموسم مع تشيلسي في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد وصناعة 3 آخرين.