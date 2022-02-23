تقرير: مصطفى محمد يواجه خطر العقوبة بعد شجار في الدوري التركي

يواجه مصطفى محمد لاعب جالاتاسراي التركي خطر العقوبة بعد أحداث المباراة الأخيرة مع جوزتيبي.

وشارك مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في فوز فريقه جالاتا سراي على جوزتيبي في الجولة الـ26 من الدوري التركي.

بحسب موقع "فوتو سبور" التركي، فإن مصطفى محمد وهليل درويش أوجلو لاعبا جالاتسراي دخلا في شجار مع إرفان كان لاعب جوزتيبي في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بعد المباراة.

وكتب مراقب المباراة تقريره عن الشجار الذي حدث بين الثلاثي ويمكن للاتحاد التركي تقديم تقرير بخصوص ما حدث بين الثلاثي إلى لجنة الانضباط في الاتحاد التركي.

وفاز جالاتا سراي على جوزتيبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 32 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري.

ولعب مصطفى محمد المباراة أساسيا، وصنع الهدف الأول في الدقيقة 3 بتمريرة رأسية لزميله فيكتور نيلسون قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 73.

وشارك مصطفى محمد في 31 مباراة مع جالاتاسرايه ذا الموسم، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.