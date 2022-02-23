أحمد سامي: تدريب المنتخب الأولمبي شرف ولكن

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سموحة والأهلي

تحدث أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة عن إمكانية تدريبه لمنتخب مصر الأولمبي.

وارتبط اسم أحمد سامي في الفترة الأخيرة بتدريب منتخب مصر الأولمبي عقب إعلان اتحاد الكرة رحيل شوقي غريب من منصب المدير الفني.

وقال أحمد سامي عبر MBC مصر: "تدريب المنتخب الأولمبي شرف وإضافة لأي شخص أن يُعرض عليه تدريبه، المفاوضات بسيطة ولم نجلس ولا توجد بطولات أو مسابقة".

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وأضاف "لا أحد يستطيع رفض تدريب منتخب مصر الأول أو الأولمبي".

وأتم "لم اعتذر عن تدريب المنتخب ولم أقل شيئا ولا أحب الرد على كل الأخبار المتداولة".

ويحتل سموحة حاليا المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وقال وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com في وقت سابق: "وجهنا الشكر لجهاز شوقي غريب لتوفير النفقات خاصة في ظل عدم وجود أي ارتباطات للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة".

وأضاف "لا يوجد بديل لشوقي غريب في الوقت الحالي في ظل عدم ارتباط المنتخب الأولمبي بأي منافسات قريبا".

وعُين شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي في ولاية ثالثة في سبتمبر الماضي.

وخلال تلك الفترة لم يخض المنتخب الأولمبي المصري أي مباريات رسمية، واكتفى بضم لاعبين في المعسكرات.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي تولى فيها شوقي غريب تدريب منتخب مصر الأولمبي، بعدما قاد المنتخب خلال تصفيات أولمبياد أثينا 2004.

وأيضا قاد الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو 2020، وخلالها خرج منتخب مصر من دور الثمانية بالخسارة أمام البرازيل

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