خبر في الجول - عقب عودته للقاهرة.. اجتماع بين كيروش وجهازه المعاون اليوم الأربعاء

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 12:02

كتب : أحمد الخولي

وائل جمعة - كارلوس كيروش - منتخب مصر

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعا مهما مع جهازه المعاون عقب وصوله القاهرة من أجل ترتيبات معسكر مباراتي مصر والسنغال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال في شهر مارس المقبل بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحسبما علم FilGoal.com فأن المدرب البرتغالي سيوزع خلال هذا الاجتماع أدوار محددة على كل عضو بالجهاز من أجل متابعة مجموعة من الأندية والمباريات واللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف المنتخب خلال مواجهتي السنغال الفاصلتين في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

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كما سيراجع كيروش تقارير الملاعب وفنادق الإقامة التي قبل بدء معسكر المنتخب للمباراة.

وعاد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إلى القاهرة الإثنين، بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد حلول الفراعنة في المركز الثاني لكأس أمم إفريقيا.

وستكون مباراة الذهاب في مصر يوم الجمعة 25 مارس بتمام الساعة السابعة والنصف مساء.

من جهة أخرى، ستكون مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال بتمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

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