توخيل: حميت لوكاكو بعدم إشراكه.. وهناك 9 لاعبين آخرين لم يلعبوا

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

وفاز تشيلسي على ليل بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أداء نجولو كانتي لم يكن يتزايد في الأسابيع الماضية، كانت لديه بعض المشاكل في العثور على قوته وإيقاعه بعد إصابته وبعد أن غاب في بعض المباريات، واليوم عاد إلى أفضل مستوياته وكان يتحسن مع كل دقيقة وكان للك تأثير كبير على الفوز".

وتابع "على فترات اليوم شعرت بمزيد من الانسيابية ، كان لدينا فترات قوية جدا في أول 10 دقائق على سبيل المثال ولكن لدينا في بعض أوقات المباراة فترات انتقلت في الكرة من ثانية إلى أخرى، نخسر الكرة السهلة ونتخذ القرارات بشكل سيء ولكن بعد ذلك نتعافى ونمر بمرحلة قوية مرة أخرى".

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وأردف "عدم مشاركة لوكاكو أو ظهوره في تدريبات اللياقة عقب المباراة؟ لا أعرف في الحقيقة يهتم رجال اللياقة بذك وأنا لا أشارك فيه، لديهم ثقتي الكاملة وأنا متأكد بأن لديهم سببة لعد مشاركته في التدريب، لدينا خطة خاصة لكل لاعب بشكل فردي واعتقد بأن ذلك كان جزء منها".

وواصل "أنا سعيد جدا بما يقدمه كاي كافيرتز في الفترة الأخيرة هو يتقدم بسرعة ومساحات الملعب التي يغطيها لنا كبيرة جدا لقد كان حاسما وسجل وخلق الفرص ولم يخجل كم العودة للمساندة الدفاعية".

وأضاف "مشاركة لوكاكو أمام ليفربول؟ كل مباراة مختلفة عن الأخرى، التركيز اليوم كان على الكثافة والسرعات العالية والعمل الجاد خلف الكرة، لوكاكو كان يعاني في المباريات السابقة ولهذا شعرت بأنه متعب قليلا على المستوى الذهني والبدني".

واستمر "قرارات الفريق لا تحتاج إلى أن تتخذ اليوم ولكن قد تنتظر إلى الأربعة أيام المقبلة ولوكاكو لديه فرصة كبيرة جدا في المشاركة".

وأكمل "كنت أحمي لوكاكو ببقائه على دكة البدلاء، لم تكن هي اللحظة عقب المباراة الماضية عندما سأل الجميع عن سبب لمسه للكرة في مرات قليلة ولكنها كانت لحظة التراجع وكان هذا هو قرارنا".

وأتم "يمكنك أن تلاحظ بأننا حققنا فوزا قويا وأداء رائع لقد كانت مباراة رائعة صعبة وكل سؤال يدور حول روميلو والتركيز كبير عليه ولكن كان هناك تسعة لاعبين آخرين لم يلعبوا أيضا".

وتقام مباراة العودة على ملعب ليل يوم الأربعاء 16 مارس المقبل، ويحتاج أصحاب الأرض إلى الفوز بثلاثة أهداف للتأهل إلى دور ربع النهائي.

وينتظر تشيلسي مباراة قوية مع ليفربول يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

توماس توخيل، تشيلسي ليل دوري أبطال أوروبا
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