ضياء السيد يتحدث عن تعديل موعد لقاء السنغال وضيق وقت معسكر المنتخب واستدعاء لاعبين جدد

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - وائل جمعة - ضياء السيد - منتخب مصر

تحدث ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر عن تعديل موعد مباراة الإياب ضد السنغال، وكذلك استدعاء لاعبين جدد للمنتخب قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد منتخب مصر لخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة السنغال الشهر المقبل ذهابا وإيابا.

وقال ضياء السيد عبر قناة الحياة: "تأجيل مباراة الإياب أمام السنغال يوم واحد؟ كل المنتخبات طلبت ذلك، يوم يفرق كثيرا في ساعات راحة واستشفاء وتحاول تستغل كل دقيقة لإراحة لاعبي الفريق والاستفادة منهم في كل شيء، والدليل أن كل المنتخبات طلبت ذلك".

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وأعلن فيفا تعديل موعد مباراة الإياب ضد السنغال ليوم 29 مارس بدلا من 28 من نفس الشهر.

وأضاف عن مواجهة السنغال بدون أكرم توفيق وأحمد حجازي وعبد الله السعيد: "تعلمنا من أمم إفريقيا وحصلنا على ثقة في كل اللاعبين، محمد صبحي شارك، كل شيء متاح في الشهر المقبل، ونحضر المباريات من أجل أن تكون كل الأمور متاحة، نتمنى أن يُجهز كل لاعب نفسه بشكل جيد في الدوري، مثلما حدث مع لاعبين سابقين".

وتعرض حجازي وأكرم للإصابة وسيغيبان عن لقاء السنغال وأعلن السعيد اعتزاله اللعب دوليا.

وأكمل عن ضيق الوقت لمعسكر المنتخب قبل لقاء السنغال: "معسكر المنتخب سيبدأ يوم 20 مارس، وطلبنا إقامة جولة في الدوري (الجولة 13) من أجل أن يشارك اللاعبون الذين لا يشاركون في المسابقات الإفريقية، والكل سيكون متاحا يوم 21، ليس كافيا لكن أمر مفروض على كل المنتخبات، كل لاعبي السنغال يلعبون في أوروبا وبالتالي سيجتمعون يوم 21 مارس".

وأتم عن استدعاء لاعبين جدد للمنتخب هيثم حسن لاعب فياريال وسيبرايل ماكريكيس لاعب بوروسيا دورتموند السابق: "لا يوجد شيء، نركز على خوض مباراتي السنغال بلاعبينا".

وارتبط مؤخرا اسم الثنائي بالانضمام لأول مرة لمعسكر الفراعنة في التوقف الدولي المقبل.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستضيف مصر فريق السنغال في 25 مارس ثم تخوض الإياب في داكار يوم 29 مارس.

والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لمونديال قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل.

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