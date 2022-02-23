مرتضى منصور: إذا ثبت تزوير عقد كهربا سأستقيل.. ولو أردت التعاقد مع موسيماني لفعلت

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه أجل اجتماعه مع اللاعبين لما بعد مباراة الوداد من أجل الحفاظ على تركيزهم مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يكون عقد كهربا مزور.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "كان هناك جلسة أمس بخصوص الاستاد وفرع 6 أكتوبر ومن المنتظر حسم الأمر الخميس المقبل مع عقود الرعاية. الملايين بدأت تتدفق على نادي الزمالك".

وأضاف "أجلت اجتماعي مع اللاعبين والجهاز الفني حتى لا أشتت تركيزهم قبل مواجهة الوداد مع نقل التدريبات إلى ملعب دريم والسفر في وقت مبكر إلى المغرب. أنا أدعمهم لآخر لحظة".

وتابع "عدم سفر الزمالك مباشرة من أنجولا إلى المغرب كان قراري، تكلفة بقاء الطائرة الخاصة لمدة أسبوع في المغرب ستكون عالية بناء على طلبنا ببقاء الطائرة مع الفريق حتى عودته إلى مصر وكان من الأفضل عودة اللاعبين للتواجد في مصر لرؤية أسرهم والتدرب هنا. في النهاية المسافة بين أنجولا والمغرب هي تقريبا نفسها بين مصر والمغرب".

وواصل "لم نقم بتزوير عقد كهربا بالطبع، هل هذا وقت الحديث عن أمر مثل هذا قبل مباراة مصيرية للزمالك أمام الوداد؟ إذا ثبت أن عقد كهربا الأخير مع الزمالك مزور سأتقدم باستقالتي وأعتذر للجميع. اللاعب نفسه اعترف بالتوقيع للزمالك لمدة 4 سنوات في وقت سابق".

واستكمل "ليس من الطبيعي أن يتم شكوى الزمالك في قضية كهربا، نحن الطرف المجني عليه ولنا حق نريد أن نحصل عليه. إذا كنا قد قمنا بتزوير التوقيع فكيف يمكن تزوير البصمة المتواجدة على العقد؟".

واستطرد إذا أردت التعاقد مع موسيماني سأفعل، ولكنني لن أقم بذلك لأنني أحترم جماهير النادي الأهلي. كان هناك أكثر من لاعب في الأهلي يريد الانتقال للزمالك ولكنني رفضت طالما كان عقدهم ساريا مع الأهلي، عندما تعاقدت مع عبد الله السعيد كان عقده في طريقه للانتهاء".

وأردف "أي لاعب سينشر أي شيء على انستاجرام سيتم توقيع غرامة 500 ألف جنيه عليه".

وعن مستحقات اللاعبين والتجديد، قال: "لن ينتهي شهر مارس وسيكون لأي لاعب أموال لدى نادي الزمالك في أي لعبة والجميع سيحصل على مسحتقاته كاملة ومقدم التعاقد. سنقدم لكل لاعب عرضا لتجديد تعاقده حسب إمكانيات النادي والجميع له حرية الاختيار".

وواصل "لن يستمر أي لاعب في الزمالك دون احتياج النادي له أو أي مدرب إذا قام بفعل شيء خاطئ. الفوضى انتهت".

وأتم "أقول للأندية السعودية من فضلكم، ليس من المعقول أن يتم طلب أي لاعب للتعاقد معه بعد تألقه مباشرة".

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.