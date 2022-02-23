مرتضى منصور: إذا ثبت تزوير عقد كهربا سأستقيل.. ولو أردت التعاقد مع موسيماني لفعلت

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 11:10

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه أجل اجتماعه مع اللاعبين لما بعد مباراة الوداد من أجل الحفاظ على تركيزهم مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يكون عقد كهربا مزور.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "كان هناك جلسة أمس بخصوص الاستاد وفرع 6 أكتوبر ومن المنتظر حسم الأمر الخميس المقبل مع عقود الرعاية. الملايين بدأت تتدفق على نادي الزمالك".

أخبار متعلقة
منافس الزمالك - تقرير مغربي: غياب مدافع الوداد عن مواجهة الأبيض في الجول يكشف – موقف الزمالك من فكرة رجوع فرجاني ساسي تقرير تونسي: اتفاق بين ساسي والدحيل على إنهاء التعاقد.. والزمالك وجهته الأقرب مران الزمالك - طارق حامد يواصل البرنامج التأهيلي.. وفقرة خططية لتصحيح الأخطاء

وأضاف "أجلت اجتماعي مع اللاعبين والجهاز الفني حتى لا أشتت تركيزهم قبل مواجهة الوداد مع نقل التدريبات إلى ملعب دريم والسفر في وقت مبكر إلى المغرب. أنا أدعمهم لآخر لحظة".

وتابع "عدم سفر الزمالك مباشرة من أنجولا إلى المغرب كان قراري، تكلفة بقاء الطائرة الخاصة لمدة أسبوع في المغرب ستكون عالية بناء على طلبنا ببقاء الطائرة مع الفريق حتى عودته إلى مصر وكان من الأفضل عودة اللاعبين للتواجد في مصر لرؤية أسرهم والتدرب هنا. في النهاية المسافة بين أنجولا والمغرب هي تقريبا نفسها بين مصر والمغرب".

وواصل "لم نقم بتزوير عقد كهربا بالطبع، هل هذا وقت الحديث عن أمر مثل هذا قبل مباراة مصيرية للزمالك أمام الوداد؟ إذا ثبت أن عقد كهربا الأخير مع الزمالك مزور سأتقدم باستقالتي وأعتذر للجميع. اللاعب نفسه اعترف بالتوقيع للزمالك لمدة 4 سنوات في وقت سابق".

واستكمل "ليس من الطبيعي أن يتم شكوى الزمالك في قضية كهربا، نحن الطرف المجني عليه ولنا حق نريد أن نحصل عليه. إذا كنا قد قمنا بتزوير التوقيع فكيف يمكن تزوير البصمة المتواجدة على العقد؟".

واستطرد إذا أردت التعاقد مع موسيماني سأفعل، ولكنني لن أقم بذلك لأنني أحترم جماهير النادي الأهلي. كان هناك أكثر من لاعب في الأهلي يريد الانتقال للزمالك ولكنني رفضت طالما كان عقدهم ساريا مع الأهلي، عندما تعاقدت مع عبد الله السعيد كان عقده في طريقه للانتهاء".

وأردف "أي لاعب سينشر أي شيء على انستاجرام سيتم توقيع غرامة 500 ألف جنيه عليه".

وعن مستحقات اللاعبين والتجديد، قال: "لن ينتهي شهر مارس وسيكون لأي لاعب أموال لدى نادي الزمالك في أي لعبة والجميع سيحصل على مسحتقاته كاملة ومقدم التعاقد. سنقدم لكل لاعب عرضا لتجديد تعاقده حسب إمكانيات النادي والجميع له حرية الاختيار".

وواصل "لن يستمر أي لاعب في الزمالك دون احتياج النادي له أو أي مدرب إذا قام بفعل شيء خاطئ. الفوضى انتهت".

وأتم "أقول للأندية السعودية من فضلكم، ليس من المعقول أن يتم طلب أي لاعب للتعاقد معه بعد تألقه مباشرة".

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الزمالك الدوري المصري مرتضى منصور كهربا
نرشح لكم
محمود متولي ينتظم في تدريبات الأهلي محامي كهربا: هناك اتفاق.. سنتحدث عند صدور الحكم مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2022 - الدوري المصري وليفربول.. ومواجهة خاصة لرونالدو في دوري الأبطال قائمة بيراميدز - رمضان صبحي ضمن 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي عبد الحفيظ: بيرسي تاو سيتواجد أمام صنداونز.. وهذا موقف معلول وعبد المنعم زياد طارق: شرف لي أن يقول وليد سليمان أنني خليفته.. وسعيد بأول أهدافي في الدوري مؤتمر موسيماني: كم لاعب في إفريقيا تعرض للإجهاد مثل نجوم الأهلي.. ومتى سأمنح اللاعبين راحة تامر مصطفى: تمنيت نتيجة أفضل أمام الأهلي لكنه فارق الإمكانيات.. وهدفنا البقاء
أخر الأخبار
عودة معلول وعبد المنعم لتدريبات الأهلي.. واستمرار غياب أيمن أشرف 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
منافس الأهلي - مدافع صنداونز: لا نضع الانتقام في أذهاننا.. وثقتهم مرتفعة بعد كأس العالم للأندية 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فريد: مانشستر يونايتد يفتقد للتخطيط.. ورأيت تعيين رانجنيك غريبا بعض الشيء 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صن داونز.. والقنوات الناقلة 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - عقب عودته للقاهرة.. اجتماع بين كيروش وجهازه المعاون اليوم الأربعاء 35 دقيقة | منتخب مصر
محمود متولي ينتظم في تدريبات الأهلي 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: هناك بعض الاعتراضات على فكرة سوبرليج.. وإلغاء البطولة مستبعد نهائيا 47 دقيقة | إفريقيا
قائمة الزمالك المسافرة لمواجهة الوداد.. عودة زيزو واستمرار غياب طارق حامد 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك