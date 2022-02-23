مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2022 - الدوري المصري وليفربول.. ومواجهة خاصة لرونالدو في دوري الأبطال

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

تستكمل اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي مع الجونة في تمام الساعة 5:30 مساء (أون تايم سبورتس)

ويلعب المصري مع إيسترن كومباني في تمام الساعة 3 مساء (أون تايم سبورتس 2)

أخبار متعلقة
التعادل يحسم مواجهة أساطير إفريقيا والسنغال في افتتاح الملعب الجديد مؤتمر سيميوني: الذهاب بعيدا في دوري الأبطال؟ أعيش يوما تلو الآخر قائمة بيراميدز - رمضان صبحي ضمن 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي دوري أبطال أوروبا - باريخو يلغي صاعقة الثانية 32.. التعادل يحسم لقاء فياريال ويوفنتوس

وفي مباراة مؤجلة في الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول مع ليدز يونايتد في تمام الساعة 9:45 (Beinsports premium 3)

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساء (Beinsports premium1)

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا الدوري المصري الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
سكاي: إصابة ماكيني بكسر في مشط القدم الثاني والثالث من قدمه اليسرى مؤتمر سيميوني: الذهاب بعيدا في دوري الأبطال؟ أعيش يوما تلو الآخر دوري أبطال أوروبا - باريخو يلغي صاعقة الثانية 32.. التعادل يحسم لقاء فياريال ويوفنتوس دوري أبطال أوروبا - 16 مباراة دون خسارة.. تشيلسي يتفوق على ليل بثنائية هافريتز وبوليسيتش انتهت دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(1) فياريال وتشيلسي (2)-(0) ليل تشكيل دوري الأبطال - فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال تشكيل دوري الأبطال – زياش يقود تشيلسي ولوكاكو على الدكة.. وديفيد يقود هجوم ليل مؤتمر رانجنيك: يجب أن نستعد بشكل مختلف لمواجهة أتليتكو.. ولن يُحسم شيء في إسبانيا
أخر الأخبار
سكاي: إصابة ماكيني بكسر في مشط القدم الثاني والثالث من قدمه اليسرى 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2022 - الدوري المصري وليفربول.. ومواجهة خاصة لرونالدو في دوري الأبطال 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعادل يحسم مواجهة أساطير إفريقيا والسنغال في افتتاح الملعب الجديد 10 ساعة | إفريقيا
مؤتمر سيميوني: الذهاب بعيدا في دوري الأبطال؟ أعيش يوما تلو الآخر 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي ضمن 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا - باريخو يلغي صاعقة الثانية 32.. التعادل يحسم لقاء فياريال ويوفنتوس 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا - 16 مباراة دون خسارة.. تشيلسي يتفوق على ليل بثنائية هافريتز وبوليسيتش 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس الزمالك - تقرير مغربي: غياب مدافع الوداد عن مواجهة الأبيض 11 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك