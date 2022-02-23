مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2022 - الدوري المصري وليفربول.. ومواجهة خاصة لرونالدو في دوري الأبطال
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 10:39
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
ويلتقي الإسماعيلي مع الجونة في تمام الساعة 5:30 مساء (أون تايم سبورتس)
ويلعب المصري مع إيسترن كومباني في تمام الساعة 3 مساء (أون تايم سبورتس 2)
وفي مباراة مؤجلة في الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول مع ليدز يونايتد في تمام الساعة 9:45 (Beinsports premium 3)
ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساء (Beinsports premium1)
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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