مؤتمر سيميوني: الذهاب بعيدا في دوري الأبطال؟ أعيش يوما تلو الآخر

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

رد دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد الإسباني على التفكير في الذهاب بعيدا بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد الروخيبلانكوس لاستضافة مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي: "أعيش يوما تلو الآخر، أنتم كصحفيين تقيمون عملنا".

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وأضاف "علينا أن نعمل بجد، ولا أستطيع التوقف عن التفكير فيما أفعله لأن ما فعلته أمس أصبح بلا قيمة، فقط مباراة والأخرى هو ما يتم احتسابه".

وأكمل "في أي شركة من المهم العمل الجماعي، يوم تلو الآخر هو المفتاح، نحن محظوظون لنكون موجودين في ذلك الوقت عندما يكون الجميع في نفس المرحلة".

ويرى سيميوني أن يونايتد تطور قائلا: "أرى الفريق قويا ويلعب أكثر اقترابا، هم خصم قوي مع قوة دفاعية في الكرات الهوائية".

وأردف "من الصعب إيجاد أماكن حيث يرتكبون أخطاءً، دائما أحضر المباريات بأفضل جودة للخصم في عقلي، والبحث عن طريقة التفوق عليهم".

وواصل "أضمن أن لاعبي أتليتكو مدريد سيكونوا أكثر دراية بالمباراة، لدينا الغد وهي البطولة التي تتبقى لنا رفقة 13 مباراة متبقية في الدوري الإسباني".

وأتم "لا مزيد من التعليق على المباراة، لاعب قد يلعب بشكل جيد أو سيء، لكن ليس لدي شك في أنهم سيقدمون كل ما لديهم".

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