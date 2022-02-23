قائمة بيراميدز - رمضان صبحي ضمن 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

رمضان صبحي ونجله بعد مباراة بيراميدز وإيسترن كومباني

اختار إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز 22 لاعبا ضمن قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الـ10 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب بتروسبورت.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

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المرمى: مهدي سليمان – شريف إكرامي

الدفاع: عمر جابر – أحمد فتحي – علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد حمدي – حسين السيد

الوسط: نبيل عماد – بلاتي توريه – وليد الكرتي – إيريك تراوري – محمود صابر – عبد الله السعيد – رمضان صبحي – محمد صادق – إبراهيم عادل – إسلام عيسى

الهجوم: فاجري لاكاي – دودو الجباس – محمود وادي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.

بيراميدز الدوري المصري رمضان صبحي
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