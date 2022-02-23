قائمة بيراميدز - رمضان صبحي ضمن 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 00:18
كتب : FilGoal
اختار إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز 22 لاعبا ضمن قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الـ10 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب بتروسبورت.
وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:
المرمى: مهدي سليمان – شريف إكرامي
الدفاع: عمر جابر – أحمد فتحي – علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد حمدي – حسين السيد
الوسط: نبيل عماد – بلاتي توريه – وليد الكرتي – إيريك تراوري – محمود صابر – عبد الله السعيد – رمضان صبحي – محمد صادق – إبراهيم عادل – إسلام عيسى
الهجوم: فاجري لاكاي – دودو الجباس – محمود وادي
ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.
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