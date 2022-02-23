دوري أبطال أوروبا - باريخو يلغي صاعقة الثانية 32.. التعادل يحسم لقاء فياريال ويوفنتوس

حسم التعادل مباراة فياريال الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب لا سيراميكا.

سجل ليوفنتوس: دوشان فلاهوفيتش، فيما سجل داني باريخو هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ولم يستطع يوفنتوس تحقيق الفوز خارج أرضه في مباراة دور الـ 16 من دوري الأبطال للموسم الرابع على التوالي.

فخسر من أتليتكو مدريد وليون وبورتو على الترتيب، وتعادل اليوم مع الغواصات الصفراء.

وسيلتقي الفريقان على ملعب أليانز ستيديوم معقل يوفنتوس في السادس عشر من مارس المقبل.

















































التشكيل

قاد الهولندي أرناوت دانجوما تشكيل فياريال الإسباني.

بينما بددأ يوفنتوس بالثنائي دوشان فلاهوفيتش وألفارو موراتا في الهجوم في غياب باولو ديبالا بسبب الإصابة.

وتواجد على دكة يوفنتوس 8 لاعبين فقط من أصل 11، من بينهما حارسين مرمى.

📋 فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/qlFTql6BJv — FilGoal (@FilGoal) February 22, 2022

وصف المباراة

لم يحتج يوفنتوس سوى 32 ثانية ليتقدم في المباراة، كرة طولية من دانيلو إلى فلاهوفيتش الذي استلم الكرة وسدد على يمين الحارس ليتقدم مبكرا.

وصار فلاهوفيتش صاحب أسرع لاعب يسجل في ظهوره الأول بدوري الأبطال بعد أندي مولر الذي سجل لدورتموند في شباك يوفنتوس بنهائي نسخة 1995.

وأصبح الصربي ثاني أصغر لاعب يسجل ليوفنتوس في دوري الأبطال بعمر 22 عاما و25 يوما بعد أليساندرو ديل بيرو بعمر 20 عاما و308 يوما.

▪بعمر (22 عاماً و25 يوماً) 📅 ▪دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس هو أصغر لاعب يسجل في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا بعد أليساندرو دل بييرو (20 عاماً و308 يوماً) 🔝 pic.twitter.com/e1x9MZ4aYU — FilGoal (@FilGoal) February 22, 2022

وكاد جيوفاني لو سيلسو أن يُعدل النتيجة بعد مجهود فردي رائع من ألفونسو بيدرازا الذي توغل وأرسل عرضية للأرجنتيني الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 13.

وبعد 4 دقائق سدد دانجوما كرة قوية في منتصف المرمى تصدى لها تشيزيني.

وكاد ماكيني أن يسجل هدف يوفنتوس الثاني لكن كرته تصدى لها الدفاع في الدقيقة 38، شوط انتهى بتقدم السيدة العجوز بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني كاد يوفنتوس أن يباغت أصحاب الأرض مجددا، في الدقيقة 47، أرسلت عرضية من الجهة اليمنى قابلها موراتا بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد 10 دقائق أهدر ألبرتو مورينو فرصة التعادل بعد عرضية من الجهة اليسرى لكن تسديدته على الطائر جاءت سهلة في يد تشيزني.

واستطاع داني باريخو أن يسجل التعادل في الدقيقة 65 بعدما سدد مباشرة من منطقة جزاء يوفنتوس عقب عرضية إيتيان كابويه.

هدف هو الأول له في دوري أبطال أوروبا من لعب مفتوح، بعدما اكتفى سابقا بالتسجيل من ركلات جزاء أو ركلات ثابتة.

هدف باريخو في مرمى يوفنتوس هو الأول له على الاطلاق في مراحل خروج المغلوب بدوري الأبطال 🇪🇺🏆 ▪والثاني له في تاريخ مشاركاته في بطولة الكأس ذات الأذنين pic.twitter.com/wkQqUyyVMe — FilGoal (@FilGoal) February 22, 2022

وفي الدقيقة 85 سدد فلاهوفيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جيرنيمو رولي، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.