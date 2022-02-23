دوري أبطال أوروبا - باريخو يلغي صاعقة الثانية 32.. التعادل يحسم لقاء فياريال ويوفنتوس

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

احتفال داني باريخو بهدفه في شباك يوفنتوس

حسم التعادل مباراة فياريال الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب لا سيراميكا.

سجل ليوفنتوس: دوشان فلاهوفيتش، فيما سجل داني باريخو هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ولم يستطع يوفنتوس تحقيق الفوز خارج أرضه في مباراة دور الـ 16 من دوري الأبطال للموسم الرابع على التوالي.

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فخسر من أتليتكو مدريد وليون وبورتو على الترتيب، وتعادل اليوم مع الغواصات الصفراء.

وسيلتقي الفريقان على ملعب أليانز ستيديوم معقل يوفنتوس في السادس عشر من مارس المقبل.

التشكيل

قاد الهولندي أرناوت دانجوما تشكيل فياريال الإسباني.

بينما بددأ يوفنتوس بالثنائي دوشان فلاهوفيتش وألفارو موراتا في الهجوم في غياب باولو ديبالا بسبب الإصابة.

وتواجد على دكة يوفنتوس 8 لاعبين فقط من أصل 11، من بينهما حارسين مرمى.

وصف المباراة

لم يحتج يوفنتوس سوى 32 ثانية ليتقدم في المباراة، كرة طولية من دانيلو إلى فلاهوفيتش الذي استلم الكرة وسدد على يمين الحارس ليتقدم مبكرا.

وصار فلاهوفيتش صاحب أسرع لاعب يسجل في ظهوره الأول بدوري الأبطال بعد أندي مولر الذي سجل لدورتموند في شباك يوفنتوس بنهائي نسخة 1995.

وأصبح الصربي ثاني أصغر لاعب يسجل ليوفنتوس في دوري الأبطال بعمر 22 عاما و25 يوما بعد أليساندرو ديل بيرو بعمر 20 عاما و308 يوما.

وكاد جيوفاني لو سيلسو أن يُعدل النتيجة بعد مجهود فردي رائع من ألفونسو بيدرازا الذي توغل وأرسل عرضية للأرجنتيني الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 13.

وبعد 4 دقائق سدد دانجوما كرة قوية في منتصف المرمى تصدى لها تشيزيني.

وكاد ماكيني أن يسجل هدف يوفنتوس الثاني لكن كرته تصدى لها الدفاع في الدقيقة 38، شوط انتهى بتقدم السيدة العجوز بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني كاد يوفنتوس أن يباغت أصحاب الأرض مجددا، في الدقيقة 47، أرسلت عرضية من الجهة اليمنى قابلها موراتا بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد 10 دقائق أهدر ألبرتو مورينو فرصة التعادل بعد عرضية من الجهة اليسرى لكن تسديدته على الطائر جاءت سهلة في يد تشيزني.

واستطاع داني باريخو أن يسجل التعادل في الدقيقة 65 بعدما سدد مباشرة من منطقة جزاء يوفنتوس عقب عرضية إيتيان كابويه.

هدف هو الأول له في دوري أبطال أوروبا من لعب مفتوح، بعدما اكتفى سابقا بالتسجيل من ركلات جزاء أو ركلات ثابتة.

وفي الدقيقة 85 سدد فلاهوفيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جيرنيمو رولي، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

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