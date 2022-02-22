دوري أبطال أوروبا - 16 مباراة دون خسارة.. تشيلسي يتفوق على ليل بثنائية هافريتز وبوليسيتش

وضع تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب قدما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرضية ميدانه ستامفورد بريدج بنتيجة 2-0 على ليل الفرنسي.

سجل ثنائية تشيلسي: كاي هافريتز وكريستيان بوليسيتش.

وسيلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب يوم 16 مارس المقبل.

وعزز تشيلسي تفوقه على ليل إذ سبق أن التقى الفريقان مرتين من قبل فاز بها البلوز بنفس النتيجة 2-1، واليوم حقق البلوز فوزه الثالث.

وواصل البلوز مسيرته بدون خسارة للمباراة الـ 16 على التوالي (11 فوز و5 تعادل).

وأصبح تشيلسي أول نادي إنجليزي يفوز على أرضه في 5 مباريات على التوالي دون أن يستقبل أهدافا في دوري الأبطال.

التشكيل

قاد المغربي حكيم زياش هجوم تشيلسي الإنجليزي وعاد سيزار أزبيلكويتا عقب تعافيه من الإصابة.

فيما جلس روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء وكذلك جورجينيو وتيمو فيرنر وماسون ماونت.

في المقابل، قاد الكندي جوناثان ديفيد هجوم ليل الفرنسي، فيما يجلس الثنائي المخضرم حاتم بن عرفة وبوراك يلماز على مقاعد بدلاء بطل الدوري الفرنسي.

زياش وبوليسيتش وكاي هافريتز يقودون هجوم تشيلسي ضد ليل ولوكاكو على دكة البدلاء 🔵#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/Xbjv4or1D5 — FilGoal (@FilGoal) February 22, 2022

وصف المباراة

بدأ تشيلسي بقوة بحثا عن الهدف الأول، فأهدر كاي هافريتز فرصتين محققتين في الدقيقتين الرابعة والسابعة.

واستطاع الألماني أن يسجل الهدف الأول من الفرصة الثالثة في الدقيقة الثامنة، عقب ركنية نفذها زياش وارتقى لها كاي هافريتز مسجلا برأسه هدف التقدم.

وأصبح تشيلسي بفضل هذا الهدف الأكثر استفادة من الأهداف من كرات ركنية برصيد 4 أهداف.

وبعد مرور ربع ساعة لمس هافريتز الذي شارك كمهاجم الكرة 8 مرات، وهو أكثر من زميله روميلو لوكاكو في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي برصيد 7 مرات طيلة 90 دقيقة.

البداية القوية أعقبها هدوء في أحداث اللقاء بين الفريقين، فانتهى الشوط الأول بـ 9 تسديدات لليل منها واحدة فقط على مرمى إدوارد ميندي.

وبعد مرور ساعة على انطلاق المباراة توقف اللعب بسبب إصابة حكيم زياش الذي خرج متأثرا بالإصابة وعوضه ساؤول نوجيز.

وفي الدقيقة 64 توغل نجولو كانتي في عمق منتصف ملعب ليل، وأرسل بينية إلى كريستيان بوليسيتش الذي دخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة في مواجهة المرمى معلنا الهدف الثاني للبلوز.

وأصبح الأمريكي عاشر لاعب يسجل لتشيلسي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح ثاني أكثر لاعب من قارة أمريكا الشمالية يسجل أهدافا في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا برصيد 3 أهداف بعد خافير هيرنانديز برصيد 4 أهداف.

كما صنع كانتي هدفه الثالث في آخر 6 مباريات مع تشيلسي ضد ليفربول وبرايتون وليل.

الدقائق التالية مرت دون خطورة محققة على مرمى الفريقين رغم التغييرات ليضع تشيلسي قدما في ربع النهائي أو قد يحقق ليل المفاجأة في الإياب الشهر المقبل.