زياد طارق: شرف لي أن يقول وليد سليمان أنني خليفته.. وسعيد بأول أهدافي في الدوري

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

زياد طارق يسجل هدف الأهلي في المقاولون العرب

أعرب زياد طارق لاعب الأهلي الشاب عن سعادته بتسجيل أول أهدافه في الدوري المصري مع الفريق الأحمر.

زياد طارق

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على مصر للمقاصة بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري، وسجل زياد طارق رابع أهداف الفريق.

وقال زياد طارق عبر قناة الأهلي: "قدمنا أداء جيد من الفريق بأكمله، وتسجيل هدفين في أول ربع ساعة ساعدنا كثيرا".

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وأضاف "أشكر عادل عبد الرحمن مدربي في فترة الناشئين وكان دائما ما يصعدني لفريق 97".

وتابع زياد طارق "الحمد لله على تواجدي مع الفريق الأول وربنا كرمني بهدف في شباك المقاصة".

واختتم تصريحاته "شرف لي أن يقول وليد سليمان أنني خليفته في الملاعب، مسؤولية كبيرة وأتمنى أن أحقق نصف ما فعله مع الأهلي".

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة بعد خوض 8 مباريات وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

الدوري المصري الأهلي زياد طارق
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