تامر مصطفى: تمنيت نتيجة أفضل أمام الأهلي لكنه فارق الإمكانيات.. وهدفنا البقاء

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

هنأ تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، الأهلي بعد الفوز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتغلب الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين وسجل الأحمر ثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وقال تامر مصطفى في المؤتمر الصحفي: "أبارك في البداية لفريق الأهلي وحظ أوفر لفريقي".

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وأضاف "كنت أتمنى نتيجة أفضل لكن هذا فارق الظروف والإمكانيات، بدأنا المباراة بغياب التركيز واستقبلنا هدفين في وقت مبكر".

وتابع تامر مصطفى "لدينا لاعبين سنة أولى دوري ممتاز وبالتالي قلة خبرات، وحاولنا معالجة ذلك بالتغييرات ولكن خبرات الأهلي وجودة لاعبيه حسمت النتيجة".

وأوضح "لنكن واقعيين الآن الوضع اختلف في مصر للمقاصة، ما لدينا هو الأسم فقط والمقارنة بين المرحلة السابقة والحالية ظالمة".

وكشف مدرب المقاصة "لدينا لاعبين من الدرجة الثانية وهدفنا البقاء في الدوري الممتاز، لم يقصر أحدا ونحتاج لصبر ولن أقسو عليهم".

وعن سير اللقاء قال: "شكل وطريقة لعب الفريق في الشوط الأول كانت 10-0 وكنا نرغب في أداء أفضل ولكن الشوط الثاني تحسن أداء المقاصة واختلف".

وواصل "سعيد بأداء الشوط الثاني ونبني عليه للمرحلة المقبلة، هدفنا البقاء وهو نفس حال تقريبا 7 أو 8 فرق في الدوري".

واختتم تامر مصطفى تصريحاته "نكافح في تجربة صعبة ونتسابق في ظروف صعبة، قيمة فريقي التسويقية حوالي 16 مليون جنيه وهو يمكن أن يكون أقل من قيمة لاعب واحد في فرق أخرى".

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