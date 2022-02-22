تشكيل دوري الأبطال - فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال

يقود الهولندي أرناوت دانجوما تشكيل فياريال الإسباني في مواجهة يوفنتوس بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء.

بينما يبدأ يوفنتوس بالثنائي دوشان فلاهوفيتش وألفارو موراتا في الهجوم في يغيب باولو ديبالا بسبب الإصابة.

ويتواجد على دكة يوفنتوس 8 لاعبين فقط من أصل 11، من بينهما حارسين مرمى.

وجاء تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: جيرنيمو رولي

الدفاع: ألفونسو بيدرازا - باو توريس – راؤول ألبيول – خوان فويث

الوسط: ألبرتو مورينو - إيتيان كابويه – جيوفاني لو سيلسو – داني باريخو - صامويل تشيكويزي

الهجوم: أرناوت دانجوما

فيما جاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزني

الدفاع: أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – دانيلو – ماتيا دي تشيليو

الوسط: خوان كوادرادو – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – ويستون ماكيني

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – ألفارو موراتا