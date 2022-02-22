كرة يد - حسن قداح يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته بالتهاب في عضلة القلب.. وموقف عودته

يغيب حسن وليد قداح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد عن المباريات في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وكشف قداح عن تفاصيل إصابته والإجراءات التي سيتبعها خلال الفترة المقبلة قبل عودته.

وقال حسن قداح في تصريحات لـ FilGoal.com: "أغيب عن المباريات في الفترة الحالية بسبب التهابات في عضلة القلب".

وأوضح "تلك الالتهابات نتيجة لمضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا".

وكشف قداح "أتابع خلال الفترة الحالية مع طبيب قلب، أجريت آشعة رنين وإيكو للقلب، وانتظر نتيجة الأشعة غدا".

وأضاف لاعب الزمالك ومنتخب مصر "يوم السبت سأذهب للفحص على مساعد الجراح العالمي مجدي يعقوب وهو من سيحدد خلال التشخيص موقفي من العودة".

واختتم تصريحاته "انتظر بعد فحص السبت موعد العودة للتدريبات ومتى أعود للمشاركة من جديد في المباريات".

ويلعب الزمالك في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري في مجموعة بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة لاأخيرة.

ويتصدر الزمالك الترتيب قبل جولتين من النهاية، ويصعد بعد ذلك أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري.