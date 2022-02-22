تشكيل دوري الأبطال – زياش يقود تشيلسي ولوكاكو على الدكة.. وديفيد يقود هجوم ليل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

احتفال حكيم زياش بهدفه في مرمى كريستال بالاس

يقود المغربي حكيم زياش هجوم تشيلسي الإنجليزي في مواجهة ليل الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.

ويجلس روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء وكذلك جورجينيو وتيمو فيرنر وماسون ماونت، وعاد سيزار أزبيلكويتا عقب تعافيه من الإصابة.

فيما يقود الكندي جوناثان ديفيد هجوم ليل الفرنسي، فيما يجلس الثنائي المخضرم حاتم بن عرفة وبوراك يلماز على مقاعد بدلاء بطل الدوري الفرنسي.

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وجاء تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أندريس كريستنسين - أنطونيو رودريجر – تياجو سليفا

الوسط: ماركوس ألونسو – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – سيزار أزبيلكويتا

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – كاي هافريتز – حكيم زياش

فيما جاء تشكيل ليل:

حراسة المرمى: ليو جارديم

الدفاع: زكي تشيليك – جوزيه فونتي – سيفن بوتمان - تياجو دجالو

الوسط: ريناتو سانشيز – بنجامين أندري – أمادو أونانا – شيكا

الهجوم: جوناثان بامبا – جوناثان ديفيد

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