محمد عبد المنعم لاعب الجولة الثانية لـ دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

أعلن حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لاعب الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل خارج ملعبه سلبيا بدون أهداف أمام الهلال السوداني.

وشارك محمد عبد المنعم للمرة الأولى مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد عودته للفريق وقطع إعارته مع فيوتشر.

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وكان قد تم اختيار محمد عبد المنعم في تشكيل الجولة الثانية من المسابقة وكان اللاعب الوحيد من الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي في الجولة الثالثة ضد صنداونز الجنوب إفريقي، بينما يلعب الزمالك ضد الوداد المغربي.

وخاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تأجيل لقاء الافتتاح ضد المريخ بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وغاب محمد عبد المنعم عن مواجهة الأهلي أمام مصر للمقاصة في الدوري بسبب معاناته من كدمة قوية في الرأس.

وفضل الجهاز الفني للأهلي إراحة اللاعب والاكتفاء بأداء جلسة علاج طبيعي لتفادي الإجهاد.

الأهلي محمد عبد المنعم دوري أبطال إفريقيا
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