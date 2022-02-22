أجويرو يتحدث عن منصب محتمل في جهاز الأرجنتين بـ كأس العالم 2022

كشف سيرخيو أجويرو لاعب منتخب الأرجنتين ومانشستر سيتي وبرشلونة السابق، أنه سيكون جزءا من جهاز منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة الأرجنتين

وأعلن أجويرو (33 عاما) اعتزاله في ديسمبر الماضي بسبب مشاكل في القلب.

وقال أجويرو لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية: "خضت نقاشا لطيفا من كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، نحتاج للبحث عن دورا لي، وسيكون مع المنتخب في كأس العالم بقطر".

وأضاف "أريد قضاء الوقت مع اللاعبين، أريد أن اقترب منهم وأن نحظى بالمرح، أريد إيجاد أفضل طريقة لمساعدة المنتخب الوطني".

ولم يتضح بعد أو يصدر أي قرار من الاتحاد الأرجنتيني بشأن موقف أجويرو من تولي المهمة.

أجويرو توج الصيف الماضي بلقب كوبا أمريكا 2021، وأنهى مسيرته بقميص الأرجنتين برصيد 41 هدفا في 101 مباراة دولية.

الهداف التاريخي لسيتي انضم لبرشلونة الصيف الجاري وسجل هدفا وحيدا في 65 دقيقة خاضها بقميص البلاوجرانا.

وتأهلت الأرجنتين رفقة البرازيل إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.