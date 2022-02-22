الإسماعيلي: نقدر بيراميدز وإدارته.. تصريحات الكومي فُسرت بشكل خاطئ

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 20:33

كتب : ياسر الشريف

يحيى الكومي

أصدر مجلس إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا أكد فيه على احترامه لنادي بيراميدز، مؤكدا أن تصريحات يحيى الكومي رئيس النادي بشأن النادي القاهري فُسرت بشكل خاطئ.

وقال بيان الإسماعيلي: "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، احترامه لكافة الأندية المصرية، ولنادي بيراميدز على وجه الخصوص، مثمنا موقفهم الرائع مع النادي بالموافقة على رحيل حمد إبراهيم من الجهاز الفني للفريق من أجل تدريب النادي الإسماعيلي كمدير فني للفريق الأول".

وأكمل "ويوضح مجلس الإسماعيلي، أن ما صدر من تصريحات المهندس يحيى الكومي رئيس النادي لإحدى القنوات الفضائية تم تفسيرها بشكل خاطئ، ويؤكد النادي الإسماعيلي مرة أخرى على احترامه وتقديره لنادي بيراميدز وملاكه ومجلس إدارته وجماهيره، وعدم تدخله من قريب أو بعيد في سياسة إدارة الأندية".

أخبار متعلقة
براون لـ في الجول: مشكلة الإسماعيلي مثل الإدمان.. والكومي قال إن لدينا مشروع ثم أقالني الكومي لـ في الجول: الإعلان عن مدرب الإسماعيلي خلال 48 ساعة.. والمفاوضات جارية مع عدة أسماء يحيى الكومي: ديسابر المرشح الأبرز لتدريب الإسماعيلي.. وحسني عبد ربه طلب منصبا لا وجود له

وأضاف بيان الإسماعيلي: "يكرر مجلس إدارة الدراويش على احترامه لكافة الأندية المصرية متمنيًا لهم التوفيق، وأن تجربة نادي بيراميدز خلال فترة وجيزة أكدت نجاحها وأنها تجربة رائدة وفريدة في دخول دائرة المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية بعد وقتٍ قصير من انطلاقها، وتستحق الإشادة والتقدير".

وكان الكومي قد صرح بشأن رغبته في رعاية نادي بيراميدز لناديه ماليا.

وأعلن فريق الدراويش يوم الإثنين تعاقده مع حمد إبراهيم ليقود النادي خلفا للأرجنتيني خوان براون.

وبذلك يترك إبراهيم منصبه كمساعد لإيهاب جلال مدرب بيراميدز والمدير الفني الأسبق للإسماعيلي والمصري والزمالك.

وأوضح الإسماعيلي أنه بصدد عمل بروتوكول تعاون مع بيراميدز في الفترة المقبلة.

وهنأ بيراميدز على نتائجه في الكونفدرالية.

ولعب حمد إبراهيم (49 عاما) لأندية مزارع دينا والمصري وجولدي قبل الاعتزال في 2005.

وبدأ مشواره كمساعد لجلال في 2014، عمل مع الأخير في مصر للمقاصة وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز.

الإسماعيلي يحيى الكومي بيراميدز
نرشح لكم
كرة يد - حسن قداح يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته بالتهاب في عضلة القلب.. وموقف عودته محمد عبد المنعم لاعب الجولة الثانية لـ دوري أبطال إفريقيا استمرار التفوق.. إنبي يعود للانتصارات ويهزم الاتحاد في الدوري مباشر في الدوري - الأهلي (3)-(0) المقاصة.. خروج حمدي ونزول السولية مران الإسماعيلي - حمد إبراهيم يقود التدريبات على مرتين قبل لقاء الجونة تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وميكيسوني وكريم فؤاد أساسيان أمام المقاصة الدرجة الثالثة - "هل أخلاق كرة القدم تغيرت؟".. اشتباكات عقب نهاية مباراة محلة حسن وسيدي غازي الأهلي لـ في الجول: 5000 مشجع يحضرون مواجهة صن داونز
أخر الأخبار
تشكيل دوري الأبطال - فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - حسن قداح يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته بالتهاب في عضلة القلب.. وموقف عودته 13 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل دوري الأبطال – زياش يقود تشيلسي ولوكاكو على الدكة.. وديفيد يقود هجوم ليل 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد عبد المنعم لاعب الجولة الثانية لـ دوري أبطال إفريقيا 38 دقيقة | الدوري المصري
أجويرو يتحدث عن منصب محتمل في جهاز الأرجنتين بـ كأس العالم 2022 40 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الإسماعيلي: نقدر بيراميدز وإدارته.. تصريحات الكومي فُسرت بشكل خاطئ 46 دقيقة | مصر
استمرار التفوق.. إنبي يعود للانتصارات ويهزم الاتحاد في الدوري ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الأهلي (3)-(0) المقاصة.. خروج حمدي ونزول السولية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك