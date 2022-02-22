الإسماعيلي: نقدر بيراميدز وإدارته.. تصريحات الكومي فُسرت بشكل خاطئ

أصدر مجلس إدارة الإسماعيلي بيانا رسميا أكد فيه على احترامه لنادي بيراميدز، مؤكدا أن تصريحات يحيى الكومي رئيس النادي بشأن النادي القاهري فُسرت بشكل خاطئ.

وقال بيان الإسماعيلي: "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، احترامه لكافة الأندية المصرية، ولنادي بيراميدز على وجه الخصوص، مثمنا موقفهم الرائع مع النادي بالموافقة على رحيل حمد إبراهيم من الجهاز الفني للفريق من أجل تدريب النادي الإسماعيلي كمدير فني للفريق الأول".

وأكمل "ويوضح مجلس الإسماعيلي، أن ما صدر من تصريحات المهندس يحيى الكومي رئيس النادي لإحدى القنوات الفضائية تم تفسيرها بشكل خاطئ، ويؤكد النادي الإسماعيلي مرة أخرى على احترامه وتقديره لنادي بيراميدز وملاكه ومجلس إدارته وجماهيره، وعدم تدخله من قريب أو بعيد في سياسة إدارة الأندية".

وأضاف بيان الإسماعيلي: "يكرر مجلس إدارة الدراويش على احترامه لكافة الأندية المصرية متمنيًا لهم التوفيق، وأن تجربة نادي بيراميدز خلال فترة وجيزة أكدت نجاحها وأنها تجربة رائدة وفريدة في دخول دائرة المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية بعد وقتٍ قصير من انطلاقها، وتستحق الإشادة والتقدير".

وكان الكومي قد صرح بشأن رغبته في رعاية نادي بيراميدز لناديه ماليا.

وأعلن فريق الدراويش يوم الإثنين تعاقده مع حمد إبراهيم ليقود النادي خلفا للأرجنتيني خوان براون.

وبذلك يترك إبراهيم منصبه كمساعد لإيهاب جلال مدرب بيراميدز والمدير الفني الأسبق للإسماعيلي والمصري والزمالك.

وأوضح الإسماعيلي أنه بصدد عمل بروتوكول تعاون مع بيراميدز في الفترة المقبلة.

وهنأ بيراميدز على نتائجه في الكونفدرالية.

ولعب حمد إبراهيم (49 عاما) لأندية مزارع دينا والمصري وجولدي قبل الاعتزال في 2005.

وبدأ مشواره كمساعد لجلال في 2014، عمل مع الأخير في مصر للمقاصة وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز.