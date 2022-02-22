استمرار التفوق.. إنبي يعود للانتصارات ويهزم الاتحاد في الدوري

استعاد إنبي نغمة الانتصارات في الدوري المصري بعد تعثر في أربع مباريات متتالية وتغلب على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل.

وسجل جون إيبوكا هدف إنبي الوحيد في مباراة الجولة العاشرة والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

واستمر إنبي في تفوقه على الاتحاد السكندري للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، ويعود أخر انتصار للفريق السكندري على إنبي في نوفمبر 2018.

ومنذ انتصار الاتحاد الأخير على إنبي لعب الفريقان ست مباريات وفاز إنبي في أربعة لقاءات وتعادلا مرتين.

ورفع إنبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن بعد التساوي مع الاتحاد السكندري.

وعاد إنبي للانتصارات من جديد في الدوري بعد التعثر في أربعة لقاءات متتالية بالتعادل ثلاث مرات وخسارة أمام فاركو في المباراة الأخيرة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدف مبكر لفريق إنبي في الدقيقة الثالثة عن طريق جون إيبوكا.

وفي هجمة سريعة لفريق إنبي وصلت الكرة إلى مروان داوود على الجانب الأيسر ومررها سريعا وصلت إلى إيبوكا حولها من لمسة واحدة لتسكن شباك الاتحاد.

سيطر الاتحاد على الكرة بحثا عن التعادل والرد السريع ولكن تماسك دفاع إنبي.

وسدد صبري رحيل كرة قوية في الدقيقة 22 من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها عبد العزيز بلعوطي ببراعة.

وباغت مروان داوود دفاعات الاتحاد في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد ضغطه بحثا عن التعادل مع اعتماد إنبي على الهجمات المرتدة.

وأنقذ البلعوطي تسديدتين متتاليتين لمابولولو مهاجم الاتحاد في الدقيقة 54.

سدد مابولولو كرة قوية على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها البلعوطي قبل أن تصل الكرة مجددا إلى مابولولو ويسددها من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها البلعوطي مجددا.

وكاد إيبوكا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 ولكن ارتطمت تسديدته في العارضة وتحولت خارج الملعب.

وكثف الاتحاد هجماته في الربع ساعة الأخيرة من المباراة مع خطورة هجمات إنبي المرتدة.

وفشل الاتحاد في إدراك التعادل ليخطف إنبي الثلاث نقاط بعد تعثر الفريق البترولي في أخر أربع مباريات بالدوري.

وحل إنبي ضيفا على المصري يوم 3 مارس المقبل ضمن مباريات الجولة 11، بينما يستضيف الاتحاد فريق طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل.