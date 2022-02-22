مران الإسماعيلي - حمد إبراهيم يقود التدريبات على مرتين قبل لقاء الجونة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 19:08

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الأول بقيادة حمد إبراهيم

قاد حمد إبراهيم المدير الفني لـ الإسماعيلي تدريب الفريق لأول مرة عقب توليه مهمة الفريق الفنية.

ويلعب الإسماعيلي مع الجونة غدا الأربعاء على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري

وخاض الإسماعيلي التدريب على فترتين، وركز الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي يسعي لتحفيظها للاعبين قبل لقاء الغد.

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وكان الجهاز الفني للدراويش، قد عقد أولى اجتماعاته مع اللاعبين قبل بداية المران طالبهم بضرورة بذل قصاري جهدهم في الفترة الحالية لتصحيح المسار من أجل استعادة الفريق مكانته الطبيعية.

وخاض الفريق عصر اليوم التدريبات الجماعية علي فترتين.

وكان الإسماعيلي قد أعلن قائمته وشهدت تواجد خالد النبريصي للمرة الأولى بجانب عودة باهر المحمدي وجان موريل بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرا.

واستمر غياب الثنائي محمد فوزي ومحمد الشامي.

وسبق أن عمل حمد إبراهيم مدربا مساعدا رفقة إيهاب جلال في مصر للمقاصة والإسماعيلي وبيراميدز.

وأعلن الإسماعيلي رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون، مع تولي أشرف خضر ومحمد حمص قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة.

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

الإسماعيلي في الدوري مران الإسماعيلي حمد إبراهيم
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