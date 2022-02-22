تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وميكيسوني وكريم فؤاد أساسيان أمام المقاصة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 18:59

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي - نهضة بركان

عاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد المقاصة في الجولة الـ10 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وتعرض الشناوي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

أخبار متعلقة
تشكيل مصر للمقاصة - عبد الواحد وحلاوة ورشيد يقودون الهجوم أمام الأهلي شركة مرسول ترعى النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الإعلان عن حكم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أيضا بـ كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي.

كما عاد لويس ميكيسوني للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي مرة أخرى

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة - محمود وحيد

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – لويس ميكيسوني

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي – حسام حسن – عمرو السولية – محمد محمود – طاهر محمد – محمد هاني – أحمد عبد القادر – محمد أشرف – زياد طارق

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي المقاصة في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.

الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري محمد الشناوي
نرشح لكم
استمرار التفوق.. إنبي يعود للانتصارات ويهزم الاتحاد في الدوري مباشر في الدوري - الأهلي ضد المقاصة مران الإسماعيلي - حمد إبراهيم يقود التدريبات على مرتين قبل لقاء الجونة عمار حمدي يبدأ العلاج الطبيعي للتأهيل من الرباط الصليبي في الجول يكشف – موقف الزمالك من فكرة رجوع فرجاني ساسي مران الزمالك - طارق حامد يواصل البرنامج التأهيلي.. وفقرة خططية لتصحيح الأخطاء تشكيل مصر للمقاصة - عبد الواحد وحلاوة ورشيد يقودون الهجوم أمام الأهلي تقرير تونسي: اتفاق بين ساسي والدحيل على إنهاء التعاقد.. والزمالك وجهته الأقرب
أخر الأخبار
استمرار التفوق.. إنبي يعود للانتصارات ويهزم الاتحاد في الدوري 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الأهلي ضد المقاصة 24 دقيقة | الدوري المصري
مران الإسماعيلي - حمد إبراهيم يقود التدريبات على مرتين قبل لقاء الجونة 39 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وميكيسوني وكريم فؤاد أساسيان أمام المقاصة 48 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثالثة - "هل أخلاق كرة القدم تغيرت؟".. اشتباكات عقب نهاية مباراة محلة حسن وسيدي غازي 51 دقيقة | الدرجة الثانية
تذكرة بـ 1 يورو.. ميلان يعلن عروضا خاصة لجماهيره لحضور مباراة أودينيزي ساعة | الدوري الإيطالي
الأهلي لـ في الجول: 5000 مشجع يحضرون مواجهة صن داونز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عمار حمدي يبدأ العلاج الطبيعي للتأهيل من الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك