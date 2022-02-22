تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وميكيسوني وكريم فؤاد أساسيان أمام المقاصة

عاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد المقاصة في الجولة الـ10 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وتعرض الشناوي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أيضا بـ كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي.

كما عاد لويس ميكيسوني للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي مرة أخرى

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة - محمود وحيد

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – لويس ميكيسوني

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي – حسام حسن – عمرو السولية – محمد محمود – طاهر محمد – محمد هاني – أحمد عبد القادر – محمد أشرف – زياد طارق

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي المقاصة في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.