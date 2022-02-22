الدرجة الثالثة - "هل أخلاق كرة القدم تغيرت؟".. اشتباكات عقب نهاية مباراة محلة حسن وسيدي غازي

اندلعت اشتباكات عقب نهاية مباراة محلة حسن وسيدي غازي في المجموعة الثامنة بالقسم الثالث التي تتبع إشراف منطقة كفر الشيخ والتي أقيمت على ملعب محلة حسن وانتهت بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

نُقل أكثر من لاعب لفريق سيدي غازي لمستشفى عام المحلة، وتم عمل بلاغ لإثبات الحالات المصابة.

وقال سمير أبو السعيد رئيس نادي محلة حسن لـ FilGoal.com: "المباراة كانت طبيعية وحققنا الانتصار بهدفين مقابل هدف ولكن فريق سيدي غازي غضب من الهزيمة وبدأت الجماهير المتواجدة منهم بسباب شخص في عمر 50 عاما فكان رد الفعل الاشتباك مع لاعبي سيدي غازي، ساندنهم حتى استقلوا حافلة فريقهم".

بينما شرح جمال القادوم مدير فني سيدي غازي لـ FilGoal.com: "منذ بداية المباراة ونحن نتعرض للسباب والعنف والضرب من بعض الجماهير المستأجرة للقيام بسبابنا ومحاولة ضربنا، لم تكن لديهم أحداث مشابهة معنا ولذلك لا نعرف ما الأسباب التي أدت لهذا، حتى سيارة الإسعاف رحلت في منتصف المباراة".

وأوضح: "تواجد حوالي 20 شخصا هم من أثاروا المشاكل والضرب بحق فريقي، كرة القدم رابح وخاسر لماذا يحدث الضرب؟ هل أخلاق كرة القدم تغيرت؟".

وأكمل "تعرض أكثر من لاعبي فريقي لإصابة ونقلوا للمستشفى، والمصابين هم: السعيد غازي وجمال كوريا وشريف الحاج علي وأحمد فيليكس مهاجم الفريق وتم عمل بلاغ لإثبات الحالات المصابة للحصول على حقنا".

الفوز رفع رصيد محلة حسن إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد سيدي غازي عند 16 نقطة في المركز الأخير.