تذكرة بـ 1 يورو.. ميلان يعلن عروضا خاصة لجماهيره لحضور مباراة أودينيزي

أعلن نادي ميلان تفعيل عرض خاص للتذاكر بيورو واحد لمباراة أودينيزي يوم الجمعة المقبل في الدوري الإيطالي.

ويتقدم ميلان عن إنتر ونابولي بفارق نقطتين في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

ويأمل ميلان حضور أكبر عدد من الجماهير في مدرجات سان سيرو، لذلك أعلن عن عرض خاص بتذاكر متاحة بيورو واحد.

وقال النادي في بيانه: "أصبحت تذاكر مباراة ميلان وأودينيزي متاحة، وتبدأ من 12 يورو، و9 يورو لمن هو أقل من 16 عاما، كما تم تحديد أسعار بعض المدرجات بسعر واحد يورو كعرض خاص".

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل إنتر ونابولي المركزين الثاني والثالث برصيد 54 نقطة.

ويأمل ميلان لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن إنتر ونابولي.

وفي الجولة 27 يحل نابولي ضيفا على لاتسيو وإنتر ضيفا على جنوى، ثم يتواجهان في الجولة 28 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة 28.

يذكر أن ميلان تعادل مع أودينيزي بهدف لكل فريق في آخر مواجهتين.