عمار حمدي يبدأ العلاج الطبيعي للتأهيل من الرباط الصليبي

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 18:13

كتب : حسام نور الدين

عمار حمدي مع الأهلي أمام المقاولون العرب

بدأ عمار حمدي لاعب الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في النمسا، وذلك بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي في الركبة.

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض عمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي، وخضع للجراحة تحت إشراف كريستيان فينك الذي أجرى الجراحة ذاتها لـ أكرم توفيق.

وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن عمار سيعود للقاهرة بعد 10 أيام.

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على أن يتوجه بعدها إلى قطر لاستكمال التأهيل في أحد المراكز المتخصصة هناك.

وعاد عمار حمدي لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري بعدما قضى فترة إعارة الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري.

الأهلي عمار حمدي الدوري المصري
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