في الجول يكشف – موقف الزمالك من فكرة رجوع فرجاني ساسي

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 18:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي قبل مباراة الزمالك والأهلي

يرحب مسؤولو نادي الزمالك بفكرة رجوع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق إلى الأبيض بعد فتح باب القيد.

فرجاني ساسي

النادي : الدحيل

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن إدارة الكرة في الزمالك وإدارة النادي الحالية، بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة ترى أن سبب رحيل ساسي عن الزمالك هو وجود اللجان المعينة، والتي من وجهة نظر إدارة الزمالك الحالية، تسببت في عدم وجود خيار للتونسي سوى الرحيل.

وترى إدارة الكرة في الزمالك، ساسي، كأحد اللاعبين الذين قدموا الكثير للنادي وأن عودته إن حدثت، ستكون أمرا مرحبا به.

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وكان موقع football tunisien التونسي قد قال "لن يستمر فرجاني ساسي مع نادي الدحيل القطري طويلا".

وأوضح "هناك اتفاق بين ساسي ونادي الدحيل على مغادرة اللاعب بنهاية الموسم الجاري بعد تجربة استمرة لمدة موسم".

وأضاف التقرير "حسب مصادر مقربة من اللاعب فالوجهة المقبلة الأقرب لساسي في اتجاه نادي الزمالك مجددا".

وأشار التقرير إلى أن ساسي ينتظر عقد تسوية مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخصوص مستحقاته السابقة والتي كانت سببا في نزاع قانوني.

وفاز ساسي مع الزمالك بلقب لكل من الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 واستمر حتى نهاية تعاقده في صيف 2021.

فرجاني ساسي الزمالك الدحيل القطري
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