مران الزمالك - طارق حامد يواصل البرنامج التأهيلي.. وفقرة خططية لتصحيح الأخطاء

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية وتأهيلية خاصة خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم الفقرة إلى عدة أجزاء تضمنت خوض تدريبات بدنية من خلال الجري حول الملعب بجانب الإطالات وتدريبات تقوية العضلات والمرونة ، بالإضافة إلى جزء تأهيلي آخر باستخدام الكرة.

وتولى البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال ومساعده أحمد عصمت قيادة هذه الفقرة تحت إشراف الجهاز الفني.

وواصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وهي عبارة عن كدمة قوية في الركبة.

وأدى حامد تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا للقاء الوداد المغربي.

وخاض لاعبو الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون فقرة خططية خلال تدريب اليوم.

وقام الجهاز الفني للفريق بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعي لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وشارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين سواء الأساسيون بلقاء ساجرادا الأنجولي الأخير، والذين خاضوا تدريبات استشفائية فقط أمس، أو البدلاء والمستبعدون من المباراة السابقة.

كما خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، وتم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها وظهر اللاعبون بحالة جيدة.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.