مؤتمر رانجنيك: يجب أن نستعد بشكل مختلف لمواجهة أتليتكو.. ولن يُحسم شيء في إسبانيا

شدد الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن مواجهة الغد يجب أن يتم الاستعداد لها بشكل خاص مشيرا إلى أن لا شيء سيحسم في إسبانيا.

ويلعب مانشستر يونايتد غدا الأربعاء مع أتليتكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رالف رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "كافاني لن يتواجد معنا في الرحلة إلى إسبانيا، لم يتدرب في الأسبوعين الماضيين".

وأضاف "لديه مشاكل في الفخذ وطالما أنه لا يشعر بالقدرة على الركض بشكل كامل، فليس من المنطقي تدريبه وإجباره على العودة إلى التدريب. لديه خبرة كافية بمفرده ليعرف متى سيكون متاحًا بالكامل مرة أخرى".

وتابع "في دوري الأبطال تحتاج إلى الأداء على أعلى مستوى في كل شيء، لقد حرصنا على أن يتعافى اللاعبون في الأيام القليلة الماضية".

وواصل "ربما سيكون لدينا بعض الأرجل الجديدة على أرض الملعب".

واستطرد "من الناحية الذهنية نحتاج إلى الاستعداد لجو عاطفي للغاية. لا أعتقد أن المباراة أو المباراة ستحسم غدا وسيظل الأمر معلقا حتى العودة في أولد ترافورد".

وعن غياب مانشستر عن نصف نهائي دوري الأبطال في آخر 10 سنوات، قال: "يجب أن تكون هناك أسباب لعدم حدوث ذلك ولكن لا ينبغي أن نهتم كثيرا بما حدث".